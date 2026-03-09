A categoria de Melhor Ator do Oscar 2026 chega à reta final sem um favorito claro. Diferente de outras temporadas, em que um nome domina a corrida desde o início, a atual disputa tem apresentado resultados divididos nas principais premiações da indústria, cenário que mantém todos os indicados com chances reais de vitória.
Entre eles está o brasileiro Wagner Moura, protagonista de O Agente Secreto, que ganhou destaque ao longo da temporada e se consolidou como um dos candidatos competitivos à estatueta. A combinação de reconhecimento internacional, premiações importantes e forte mobilização nas redes sociais colocou o ator no centro das discussões sobre o prêmio.
Wagner Moura cresce na corrida pelo Oscar
A indicação de Wagner Moura já representa um marco importante para o cinema brasileiro, mas sua trajetória nesta temporada vai além do simbolismo. O ator recebeu elogios consistentes da crítica especializada e conquistou troféus relevantes ao longo do circuito de premiações.
Entre os destaques está o Globo de Ouro de Melhor Ator em Drama, além do reconhecimento obtido em festivais internacionais. A atuação em O Agente Secreto também foi celebrada em Cannes, reforçando o prestígio do projeto e ampliando a visibilidade da campanha do filme na temporada do Oscar.
Outro fator que tem ajudado a impulsionar o nome do brasileiro é o engajamento do público. Nas redes sociais, fãs têm promovido campanhas de apoio ao ator, ampliando a repercussão de sua candidatura em diferentes países.
Michael B. Jordan ganha força após prêmio do sindicato
A corrida pela estatueta sofreu uma reviravolta recente com a vitória de Michael B. Jordan no prêmio do Sindicato dos Atores, considerado um dos termômetros mais importantes da temporada. O reconhecimento por sua atuação em Pecadores reposicionou o ator entre os principais candidatos ao Oscar.
No filme dirigido por Ryan Coogler, Jordan interpreta dois irmãos em uma história ambientada durante o período da Lei Seca nos Estados Unidos. A performance dupla chamou atenção da crítica e ajudou a consolidar o impacto do longa na temporada de premiações.
Como o sindicato reúne muitos profissionais que também votam no Oscar, a vitória pode ter influenciado diretamente a percepção da Academia na reta final da votação.
Timothée Chalamet perdeu força, mas segue competitivo
Durante boa parte da temporada, Timothée Chalamet era apontado como o principal favorito ao prêmio por sua atuação em Marty Supreme. O ator acumulou vitórias importantes no início da corrida, incluindo o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical e o Critics’ Choice Awards.
Nas últimas semanas, porém, a ausência de novos troféus relevantes diminuiu o ritmo de sua campanha. Mesmo assim, o prestígio do ator em Hollywood e o reconhecimento de sua atuação continuam mantendo seu nome entre os mais fortes da disputa.
Leonardo DiCaprio aposta no peso do filme
Leonardo DiCaprio também aparece na lista de indicados com Uma Batalha Após a Outra, dirigido por Paul Thomas Anderson. Embora não tenha liderado as previsões ao longo da temporada, o desempenho do longa em outras categorias pode ajudar a fortalecer o nome do ator.
A produção tem se destacado em premiações importantes, acumulando vitórias em categorias como direção e roteiro. Esse cenário pode influenciar votantes que desejem premiar o conjunto da obra do filme.
DiCaprio já venceu o Oscar por O Regresso, mas continua sendo um dos nomes mais respeitados da indústria cinematográfica, com uma carreira marcada por papéis de grande repercussão.
Ethan Hawke surge como possível surpresa
Entre os indicados, Ethan Hawke aparece como um concorrente que pode surpreender na votação final. O ator protagoniza Blue Moon, dirigido por Richard Linklater, no qual interpreta o compositor e letrista da Broadway Lorenz Hart.
A atuação recebeu elogios desde a estreia do filme em festivais internacionais, especialmente após a apresentação no Festival de Berlim. Com uma carreira sólida e diversas indicações anteriores, Hawke pode conquistar apoio de votantes que valorizam trajetórias consolidadas.
Onde assistir ao Oscar 2026
A cerimônia do Oscar 2026 será exibida ao vivo no Brasil pela plataforma de streaming HBO Max e pelo canal TNT na TV por assinatura. A TV Globo também transmitirá o evento em sinal aberto pelo segundo ano consecutivo.
A cobertura da emissora brasileira começa após o programa Fantástico, com apresentação de Maria Beltrão e participação de comentaristas convidados. Nos Estados Unidos, a transmissão continua sendo realizada pela rede ABC, responsável pelos direitos de exibição da premiação até 2028.