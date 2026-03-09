A aparição repentina provocou grande repercussão nas redes sociais. Imagens e relatos começaram a circular rapidamente, levantando dúvidas sobre a origem do objeto.

Moradores de diversas regiões da Alemanha foram surpreendidos por um forte clarão cruzando o céu na noite de domingo (8). O fenômeno, descrito como uma bola de fogo com rastro luminoso, chamou atenção por sua intensidade e pela duração de alguns segundos enquanto atravessava a atmosfera.

Pouco tempo depois do fenômeno, autoridades confirmaram que um fragmento de meteorito caiu sobre uma residência na cidade de Koblenz, no estado da Renânia-Palatinado, no sudoeste da Alemanha.

A rocha atravessou o telhado da casa e abriu um buraco em um dos cômodos, com tamanho aproximado ao de uma bola de futebol. Apesar do impacto e do susto, ninguém ficou ferido, mesmo com pessoas presentes no imóvel no momento da queda.

Equipes de emergência foram acionadas para avaliar os danos e investigar o objeto. A hipótese inicial é que o meteoroide tenha se fragmentado ao entrar na atmosfera, o que pode ter espalhado pequenos pedaços antes de atingir o solo.

Fenômeno gerou especulações sobre míssil