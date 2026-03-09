Moradores de diversas regiões da Alemanha foram surpreendidos por um forte clarão cruzando o céu na noite de domingo (8). O fenômeno, descrito como uma bola de fogo com rastro luminoso, chamou atenção por sua intensidade e pela duração de alguns segundos enquanto atravessava a atmosfera.
A aparição repentina provocou grande repercussão nas redes sociais. Imagens e relatos começaram a circular rapidamente, levantando dúvidas sobre a origem do objeto.
Meteorito atingiu casa em Koblenz
Pouco tempo depois do fenômeno, autoridades confirmaram que um fragmento de meteorito caiu sobre uma residência na cidade de Koblenz, no estado da Renânia-Palatinado, no sudoeste da Alemanha.
A rocha atravessou o telhado da casa e abriu um buraco em um dos cômodos, com tamanho aproximado ao de uma bola de futebol. Apesar do impacto e do susto, ninguém ficou ferido, mesmo com pessoas presentes no imóvel no momento da queda.
Equipes de emergência foram acionadas para avaliar os danos e investigar o objeto. A hipótese inicial é que o meteoroide tenha se fragmentado ao entrar na atmosfera, o que pode ter espalhado pequenos pedaços antes de atingir o solo.
Fenômeno gerou especulações sobre míssil
A aparência do objeto — extremamente brilhante e acompanhado de um rastro de fogo — levou parte dos internautas a especular que poderia se tratar de um míssil.
Autoridades policiais alemãs esclareceram posteriormente que não havia qualquer indício de atividade militar. Especialistas apontaram que o fenômeno corresponde ao ingresso de um meteoroide na atmosfera terrestre.
Fragmentos podem ter bilhões de anos
Meteoritos são pedaços de rochas espaciais que conseguem sobreviver à passagem pela atmosfera e alcançar a superfície do planeta. Muitos deles se originam no cinturão de asteroides localizado entre Marte e Júpiter.
Esses fragmentos são considerados restos da formação do Sistema Solar e podem ter bilhões de anos. Durante a entrada na atmosfera, a maioria dos objetos se quebra e se desintegra parcialmente devido ao calor intenso.
Quedas desse tipo são raras no país
Embora meteoros sejam relativamente comuns quando observados no céu, impactos em áreas habitadas são considerados raros.
Na Alemanha, um episódio semelhante ocorreu em abril de 2023, quando fragmentos de meteorito foram encontrados na cidade de Elmshorn. O maior pedaço recuperado pesava cerca de 3,7 quilos e foi considerado um dos maiores fragmentos registrados no país em aproximadamente 100 anos.