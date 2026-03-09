A faixa de visibilidade total será limitada a dez países: Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália. A área de totalidade, momento em que a Lua bloqueia totalmente a luz do Sol, terá cerca de 258 quilômetros de largura. A sombra projetada pelo satélite natural deverá percorrer mais de 15 mil quilômetros sobre a superfície do planeta.

Mesmo no início de 2026, observadores de fenômenos astronômicos já acompanham a previsão de um eclipse solar total marcado para 2 de agosto de 2027. Cálculos indicam que o evento poderá durar até 6 minutos e 22 segundos, período em que parte das regiões atingidas deverá registrar redução da luminosidade semelhante ao crepúsculo.

Em outras partes do mundo o eclipse será visto de forma parcial. No caso do Brasil, a posição geográfica dificulta a observação. Como as regiões com melhor visibilidade estarão no hemisfério oriental, quando parte do sombreamento alcançar o território brasileiro já será noite, o que impede a visualização do fenômeno.

Como ocorre o eclipse solar total

O eclipse solar total acontece quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, bloqueando a luz solar e projetando uma sombra sobre o planeta. Para que o fenômeno ocorra, os três corpos precisam estar alinhados.

O evento não acontece todos os meses porque a órbita da Lua possui uma inclinação em relação à órbita da Terra. Na maior parte das vezes, a sombra do satélite passa acima ou abaixo do Sol quando observada do planeta.