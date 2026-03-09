09 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
DIA VAI VIRAR NOITE

Saiba detalhes do eclipse que vai escurecer o céu por 6 minutos

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Eclipse solar total deverá provocar um efeito de fim de tarde no meio do dia
Mesmo no início de 2026, observadores de fenômenos astronômicos já acompanham a previsão de um eclipse solar total marcado para 2 de agosto de 2027. Cálculos indicam que o evento poderá durar até 6 minutos e 22 segundos, período em que parte das regiões atingidas deverá registrar redução da luminosidade semelhante ao crepúsculo.

Saiba mais:

A faixa de visibilidade total será limitada a dez países: Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália. A área de totalidade, momento em que a Lua bloqueia totalmente a luz do Sol, terá cerca de 258 quilômetros de largura. A sombra projetada pelo satélite natural deverá percorrer mais de 15 mil quilômetros sobre a superfície do planeta.

Em outras partes do mundo o eclipse será visto de forma parcial. No caso do Brasil, a posição geográfica dificulta a observação. Como as regiões com melhor visibilidade estarão no hemisfério oriental, quando parte do sombreamento alcançar o território brasileiro já será noite, o que impede a visualização do fenômeno.

Como ocorre o eclipse solar total

O eclipse solar total acontece quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, bloqueando a luz solar e projetando uma sombra sobre o planeta. Para que o fenômeno ocorra, os três corpos precisam estar alinhados.

O evento não acontece todos os meses porque a órbita da Lua possui uma inclinação em relação à órbita da Terra. Na maior parte das vezes, a sombra do satélite passa acima ou abaixo do Sol quando observada do planeta.

A duração prevista para o eclipse de 2027 está relacionada à posição da Lua no momento do alinhamento. A expectativa é que o satélite esteja no ponto de sua órbita mais próximo da Terra, conhecido como perigeu. Nessa situação, a sombra projetada sobre o planeta se amplia e o bloqueio da luz solar pode durar mais tempo.

Estimativas indicam que um eclipse mais longo do que o previsto para 2027 só deverá ocorrer novamente em 2114.

Efeito observado durante o fenômeno

Publicações nas redes sociais mencionam a possibilidade de escuridão total durante o eclipse. No entanto, o efeito observado nas áreas atingidas costuma se assemelhar ao entardecer. A redução da luz ocorre apenas nas regiões localizadas dentro da faixa de totalidade e não atinge todo o planeta.

