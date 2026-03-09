O nível do Rio Piracicaba entrou novamente em estado de atenção nesta segunda-feira (9) após as chuvas registradas no fim de semana.
De acordo com dados do Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo (SAISP), o rio atingiu a marca de 3,44 metros e segue em elevação durante esta tarde.
O estado de atenção é declarado quando o nível do rio ultrapassa limites definidos para acompanhamento do risco de transbordamento. Nessa situação, órgãos de monitoramento mantêm a observação das condições do curso d’água e da evolução das chuvas na região.
A elevação do nível ocorre após precipitações registradas nos últimos dias na região de Piracicaba e em municípios da bacia hidrográfica.
As autoridades seguem monitorando o comportamento do rio e orientam a população a acompanhar as atualizações divulgadas pelos sistemas oficiais de medição.