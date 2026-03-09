A medida foi estabelecida pela Lei nº 15.108, que reconhece oficialmente a condição de dependente previdenciário para menores que estejam sob responsabilidade legal de avós, tios ou outros tutores. A alteração busca evitar situações em que crianças ou adolescentes fiquem sem amparo financeiro após a morte de quem garantia sua subsistência.

Uma mudança recente na legislação previdenciária brasileira passou a ampliar a proteção social de crianças e adolescentes que dependem financeiramente de familiares responsáveis. Desde 2025, menores que vivem sob guarda judicial passaram a ter direito à pensão por morte do segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas mesmas condições previstas para filhos.

Com a nova legislação, o menor sob guarda judicial pode ser incluído na mesma categoria de dependentes dos filhos biológicos ou adotivos para fins de concessão da pensão por morte. Isso significa que, em determinadas circunstâncias, netos ou sobrinhos podem receber o benefício deixado por um segurado falecido.

A mudança foi criada para corrigir uma lacuna jurídica que, por muitos anos, gerou disputas e dificuldades para famílias que mantinham menores sob responsabilidade legal, mas não tinham reconhecimento pleno no sistema previdenciário.

Quem tem prioridade no benefício

Mesmo com a ampliação do direito, a legislação previdenciária mantém a ordem de prioridade entre dependentes. O pagamento da pensão ocorre de acordo com três grupos hierárquicos.