O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, na última terça-feira (3), um acordo que mantém a isenção de visto para brasileiros em viagens de curta duração à União Europeia. A medida atualiza as regras de permanência para quem pretende visitar países do Espaço Schengen, área de livre circulação que reúne 29 nações do continente.

Com a atualização, o período permitido passa a ser contabilizado de forma mais clara: até 90 dias de permanência dentro de um intervalo total de 180 dias. A regra vale tanto para viagens de turismo quanto para compromissos de negócios.

Mudança busca evitar dúvidas na contagem do prazo