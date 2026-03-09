09 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
MERCADO DE TRABALHO

Rota do Trabalho da Mulher traz mais de 400 vagas em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação CCS
Ação da Prefeitura oferece mais de 400 vagas de emprego em diferentes áreas para mulheres.

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Piracicaba promove nesta terça-feira (10) a 1ª Rota do Trabalho e Empreendedorismo da Mulher, com a oferta de mais de 400 vagas de emprego exclusivas para mulheres. A ação acontece das 10h às 14h, no Varejão do Centro, localizado na rua Santa Cruz, 1.260, e é organizada pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda.

A iniciativa busca aproximar mulheres de oportunidades no mercado de trabalho, reunindo empresas com vagas abertas e promovendo ações voltadas à qualificação profissional e ao empreendedorismo feminino. Para participar dos processos seletivos, as interessadas devem comparecer ao local levando várias cópias do currículo.

Entre as vagas disponíveis estão oportunidades para auxiliar de produção, atendente de supermercado, operadora de caixa, área administrativa, produção, operadora de logística, faturista, soldadora, faxineira, motorista, assistente contábil, expedição e eletricista, entre outras funções.

Serviço

1ª Rota do Trabalho e Empreendedorismo da Mulher

  • Data: Terça-feira, 10 de março
  • Horário: Das 10h às 14h
  • Local: Varejão do Centro – rua Santa Cruz, 1.260
  • Entrada: gratuita

