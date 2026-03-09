Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Piracicaba promove nesta terça-feira (10) a 1ª Rota do Trabalho e Empreendedorismo da Mulher, com a oferta de mais de 400 vagas de emprego exclusivas para mulheres. A ação acontece das 10h às 14h, no Varejão do Centro, localizado na rua Santa Cruz, 1.260, e é organizada pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda.

A iniciativa busca aproximar mulheres de oportunidades no mercado de trabalho, reunindo empresas com vagas abertas e promovendo ações voltadas à qualificação profissional e ao empreendedorismo feminino. Para participar dos processos seletivos, as interessadas devem comparecer ao local levando várias cópias do currículo.