A estância de Águas de São Pedro, cidade localizada próxima a Piracicaba, foi selecionada para integrar a São Paulo State Film Commission, iniciativa do governo estadual voltada à atração de produções audiovisuais e ao fortalecimento da indústria do cinema em diferentes regiões do estado.
Esta é a primeira vez que o município, conhecido por ser o menor do estado em extensão territorial, passa a fazer parte da rede. A inclusão amplia a visibilidade da cidade no cenário cultural e turístico e abre caminho para que produções como filmes, séries, documentários e campanhas publicitárias utilizem o município como locação.
Novas cidades na rede audiovisual
O anúncio foi feito pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado, que divulgou oito novas cidades selecionadas no edital de 2026. Além de Águas de São Pedro, também foram contemplados os municípios de Águas de Lindóia, Cubatão, Ilha Comprida, Mococa, Paraibuna, Presidente Prudente e São Carlos.
A seleção considerou critérios como relevância cultural e histórica, potencial turístico e infraestrutura para receber produções audiovisuais. A proposta da rede é conectar produtoras, poder público e territórios interessados em sediar gravações.
A Film Commission atua como um elo entre produtores e cidades, organizando informações sobre locações e facilitando processos como autorizações, logística e visitas técnicas. A iniciativa é executada pelo Museu da Imagem e do Som de São Paulo e busca transformar o audiovisual em um vetor de desenvolvimento econômico e promoção turística nas cidades participantes.
Expectativa para o município
Para o coordenador de Cultura de Águas de São Pedro, Everton Rocha, a inclusão representa um avanço importante para as políticas culturais locais. “É uma grande oportunidade para Águas de São Pedro. Entrar na rede da São Paulo State Film Commission significa colocar a cidade no mapa das produções audiovisuais, abrindo espaço para que produtoras conheçam nossas paisagens, nossa história e toda a infraestrutura que temos a oferecer”, afirmou.
O prefeito João Victor Barboza também destacou os impactos positivos que a iniciativa pode trazer para o município. “Essa conquista mostra que Águas de São Pedro tem potencial para se destacar também no cenário do audiovisual. Além de valorizar a cultura e o cenário local, a participação na Film Commission pode gerar novas oportunidades econômicas, movimentar o turismo e projetar ainda mais o nome da cidade para o Brasil e para o mundo”, disse.
Conhecida pelo turismo e pela qualidade de vida, a estância agora passa a integrar uma estratégia estadual que busca ampliar a presença do interior paulista no mercado audiovisual.