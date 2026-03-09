A estância de Águas de São Pedro, cidade localizada próxima a Piracicaba, foi selecionada para integrar a São Paulo State Film Commission, iniciativa do governo estadual voltada à atração de produções audiovisuais e ao fortalecimento da indústria do cinema em diferentes regiões do estado.

Esta é a primeira vez que o município, conhecido por ser o menor do estado em extensão territorial, passa a fazer parte da rede. A inclusão amplia a visibilidade da cidade no cenário cultural e turístico e abre caminho para que produções como filmes, séries, documentários e campanhas publicitárias utilizem o município como locação.

VEJA MAIS:

Novas cidades na rede audiovisual