A chegada de uma frente fria ao Sudeste deve mudar o padrão do tempo ao longo desta semana e trazer dias consecutivos de chuva para diversas cidades do interior paulista.

Em Piracicaba, a previsão indica instabilidade persistente, temperaturas mais amenas e alto risco de precipitações entre segunda-feira (9) e quarta-feira (11), cenário que pode se estender pelos dias seguintes.

De acordo com os modelos meteorológicos, a combinação entre áreas de baixa pressão atmosférica e o avanço de uma frente fria sobre o Sudeste cria condições favoráveis para a formação de nuvens carregadas.