JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
VÍDEO:EM PIRACICABA

Supermercado Enxuto permanece intacto 7 meses após fechamento

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Claudio César/Pira1/JP
As áreas externas do supermercado não foram alteradas desde o fechamento.

 Sete meses após encerrar as atividades em Piracicaba, a antiga unidade do Supermercados Enxuto continua praticamente do mesmo jeito. O prédio na avenida Cássio Paschoal Padovani segue fechado, mas sem qualquer alteração visível — cenário que tem causado curiosidade e expectativa entre moradores da região. Um comércio de água ainda funciona no subsolo e um quiosque da Cacau está no piso superior.

Quem passa pelo local percebe que a fachada ainda mantém o nome do mercado, o estacionamento permanece vazio e até alguns carrinhos seguem no mesmo lugar. A impressão é de que o tempo parou ali.

A situação inusitada virou assunto entre consumidores, que se perguntam o que realmente vai acontecer com o espaço. Nas redes sociais e nas conversas de bairro, não faltam especulações.

Entre os rumores mais comentados está a possibilidade de o prédio ser assumido pela rede Covabra Supermercados, mas até agora não há confirmação oficial. Por mais de duas décadas, o Enxuto foi parte da rotina de milhares de famílias piracicabanas. Desde o início dos anos 2000, o supermercado se tornou referência para moradores de bairros como Piracicamirim, Santa Cecília, Dois Córregos e Vila Independência.

Mais do que um lugar para compras, o espaço também era ponto de encontro e convivência.

“Parece que vai abrir a qualquer momento. Está tudo igual e nos dá esperança ”, comenta Rafaela Rosamiglia Ribeiro, 65, moradora do Santa Cecília, que passa diariamente pela avenida.

Além de clientes fiéis, o supermercado também marcou a trajetória de muitos trabalhadores da cidade, sendo porta de entrada para jovens no mercado de trabalho.

Enquanto nenhuma definição oficial é anunciada, o antigo Enxuto permanece ali: fechado, silencioso e cercado de perguntas.

