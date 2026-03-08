No Grupo 2, Nhô Quim terá pela frente Água Santa, Ituano e Votuporanguense. Jogos duríssimos, cada ponto vale ouro, cada lance pode decidir o futuro do time, e o fator casa será determinante Do outro lado, no Grupo 3, estão Ferroviária, São José, Sertãozinho e Juventus, igualmente famintos pela semifinal e pelo acesso à elite.

O coração da torcida ainda bate acelerado. Depois de uma classificação histórica e dramática, o XV de Piracicaba agora encara um novo desafio: a segunda fase do Paulistão A2 RIVALO 2026, onde apenas os dois melhores de cada grupo avançam. Um erro, e a chance de semifinal desaparece.

O XV chega com moral, mas a pressão é enorme. Na última rodada, Paulo Marcelo brilhou com um hat-trick, Carlos Manoel guardou um, e David Ribeiro fechou a goleada por 5 a 1 contra a Votuporanguense. A torcida quase não respirou até o gol decisivo do Água Santa, aos 40 minutos do segundo tempo em Diadema, que garantiu a classificação. Foi festa, mas também tensão máxima até o último minuto.

Agora não tem moleza: cada rodada será uma batalha de nervos, cada adversário um verdadeiro teste. O XV precisa manter o foco, jogar com coragem e não vacilar, porque uma derrota pode custar a semifinal e o sonho da primeira divisão.

O calendário é curto, o nível é altíssimo, e a disputa promete explodir a adrenalina de quem ama futebol. O XV entra em campo sabendo que cada minuto é uma decisão, e que cada gol pode ser a diferença entre seguir sonhando ou dar adeus à Série A1.