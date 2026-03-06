Uma nova fraude que circula pelo WhatsApp tem preocupado especialistas em segurança digital em todo o país. Na mensagem, golpistas afirmam que o CPF da vítima está prestes a ser cancelado ou suspenso devido a uma suposta irregularidade fiscal ou inscrição em dívida ativa. Para evitar o problema, os criminosos oferecem um “desconto” para quitação imediata da dívida — desde que o pagamento seja feito via Pix.

A abordagem costuma gerar sensação de urgência. Os textos enviados pelos fraudadores utilizam termos técnicos e citam instituições conhecidas para dar credibilidade à cobrança. Em muitos casos, o contato aparece como se fosse de órgãos públicos federais, o que aumenta a chance de a vítima acreditar na história.

O objetivo é induzir o pagamento rápido antes que a pessoa tenha tempo de verificar se a cobrança é verdadeira.