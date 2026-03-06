Irã suspende exportações e pistache e uva-passa podem faltar no Brasil

Após ataques envolvendo Estados Unidos e Israel, o governo do Irã anunciou a suspensão das exportações de alimentos e produtos agrícolas até nova ordem. A medida faz parte de um plano de emergência para priorizar o abastecimento interno do país em meio à escalada de tensões no Oriente Médio.

Para o Brasil, o impacto direto pode parecer inusitado: as principais compras agrícolas feitas do Irã são pistache e uva-passa. Ou seja, itens ligados principalmente à confeitaria, panificação e ao consumo de produtos importados.