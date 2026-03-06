Irã suspende exportações e pistache e uva-passa podem faltar no Brasil
Após ataques envolvendo Estados Unidos e Israel, o governo do Irã anunciou a suspensão das exportações de alimentos e produtos agrícolas até nova ordem. A medida faz parte de um plano de emergência para priorizar o abastecimento interno do país em meio à escalada de tensões no Oriente Médio.
Para o Brasil, o impacto direto pode parecer inusitado: as principais compras agrícolas feitas do Irã são pistache e uva-passa. Ou seja, itens ligados principalmente à confeitaria, panificação e ao consumo de produtos importados.
A decisão iraniana tem como objetivo manter dentro do país alimentos considerados estratégicos, evitando possíveis problemas de abastecimento interno em um cenário de instabilidade internacional. Com a suspensão das exportações, produtos que normalmente seriam enviados para outros países passam a depender de uma nova autorização do governo para voltar ao mercado externo.
Especialistas apontam que esse tipo de decisão costuma gerar incerteza na cadeia de suprimentos. Importadores, distribuidores e empresas que dependem desses produtos podem enfrentar dúvidas sobre prazos, contratos e entregas.
Embora o Brasil não dependa do Irã para itens essenciais da alimentação básica, o impacto pode ser sentido em setores específicos. Pistache e uva-passa são ingredientes comuns em doces, panetones, sobremesas e produtos de padaria.
Caso a suspensão das exportações se prolongue, empresas brasileiras podem precisar buscar fornecedores em outros países. Esse movimento pode aumentar custos e refletir nos preços de produtos que utilizam esses ingredientes.
A medida também mostra como conflitos internacionais podem gerar efeitos além do campo político ou militar. Mesmo decisões tomadas para proteger o abastecimento interno de um país podem acabar influenciando cadeias de comércio em outras partes do mundo.
Por enquanto, o governo iraniano informou que a suspensão vale até segunda ordem, o que mantém o mercado atento aos próximos desdobramentos.