O texto segue agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Caso seja aprovado, a medida passará a integrar a legislação trabalhista com novas regras para diferentes situações familiares, como adoção e guarda legal.

O Senado aprovou um projeto de lei que amplia gradualmente o período da licença-paternidade no Brasil. A proposta prevê que o afastamento dos pais do trabalho, atualmente limitado a 5 dias, poderá chegar a 20 dias a partir de 2029.

De acordo com o projeto, o aumento da licença-paternidade será implementado de forma progressiva nos próximos anos. O cronograma previsto estabelece:

10 dias de licença em 2027;

de licença em 2027; 15 dias em 2028;

em 2028; 20 dias a partir de 2029, de forma definitiva.

O benefício poderá ser concedido em casos de nascimento do filho, adoção ou obtenção de guarda judicial da criança. Atualmente, a legislação brasileira garante apenas 5 dias de afastamento, período definido de forma provisória pela Constituição até que uma lei específica regulamentasse o tema, o que ocorreu agora com a aprovação do projeto no Congresso.

Pagamento e garantia salarial

Pela proposta, o trabalhador terá direito a receber remuneração integral ou a média salarial dos últimos seis meses durante o período de licença. O pagamento continuará sendo feito inicialmente pela empresa. No entanto, o valor será posteriormente reembolsado pela Previdência Social, mecanismo semelhante ao que já ocorre em outros benefícios trabalhistas.