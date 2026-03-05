Uma decisão recente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada de um lote de palmito em conserva do mercado brasileiro e a paralisação das atividades da empresa responsável pela produção. A medida foi oficializada no Diário Oficial da União e envolve a marca Palmito Lemos, fabricada pela BR Indústria de Alimentos Limitada.
A ação ocorre após inspeção sanitária identificar falhas consideradas críticas no processo de fabricação, o que levou à suspensão da venda, distribuição e produção do alimento em todo o território nacional.
Falhas graves motivaram a decisão
A investigação foi conduzida pela Vigilância Sanitária do município de Pariquera-Açu, no interior de São Paulo. Durante a vistoria, fiscais constataram que a indústria funcionava sem licença sanitária válida.
Além disso, foram observadas deficiências importantes nas condições de higiene e nos procedimentos de controle da produção. Entre as irregularidades identificadas estavam:
- ausência de registros dos lotes fabricados;
- inexistência de controle de qualidade estruturado;
- falta de avaliação de riscos na produção;
- ausência de documentação sobre o processo de acidificação do palmito.
Esses procedimentos são obrigatórios para garantir a segurança do produto e prevenir riscos à saúde do consumidor.
Produtos retirados do mercado
Com base nas irregularidades encontradas, a Anvisa determinou o recolhimento dos produtos que já estavam em circulação. A medida inclui também a interdição da unidade de fabricação responsável pela marca.
Segundo informações divulgadas por veículos de imprensa, representantes da empresa afirmaram que as pendências apontadas teriam sido regularizadas posteriormente. Mesmo assim, a resolução publicada pelo órgão regulador segue válida.
Outro produto também entrou na mira da Anvisa
A mesma publicação oficial trouxe ainda uma segunda medida envolvendo o setor de saúde e bem-estar. A Anvisa suspendeu atividades relacionadas a um suplemento fabricado pela empresa Vita BE Cosméticos LTDA.
O produto, identificado como Melatonina Sublingual em Gotas Sabor Maracujá, apresentou inconsistências em sua formulação e divulgação. De acordo com o relatório técnico, o ingrediente utilizado não foi considerado seguro para administração por via sublingual.
Além disso, a publicidade associada ao produto apresentava promessas de eficácia na regulação do sono e no combate à insônia sem respaldo nas autorizações sanitárias.
Diante das irregularidades, o órgão determinou a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição, importação e propaganda do suplemento em todo o país.