IRREGULARIDADES

Anvisa proíbe venda de palmito em conserva no Brasil; VEJA

Imagem gerada por IA
A ação ocorre após inspeção sanitária identificar falhas consideradas críticas no processo de fabricação.

Uma decisão recente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada de um lote de palmito em conserva do mercado brasileiro e a paralisação das atividades da empresa responsável pela produção. A medida foi oficializada no Diário Oficial da União e envolve a marca Palmito Lemos, fabricada pela BR Indústria de Alimentos Limitada.

A ação ocorre após inspeção sanitária identificar falhas consideradas críticas no processo de fabricação, o que levou à suspensão da venda, distribuição e produção do alimento em todo o território nacional.

Falhas graves motivaram a decisão

A investigação foi conduzida pela Vigilância Sanitária do município de Pariquera-Açu, no interior de São Paulo. Durante a vistoria, fiscais constataram que a indústria funcionava sem licença sanitária válida.

Além disso, foram observadas deficiências importantes nas condições de higiene e nos procedimentos de controle da produção. Entre as irregularidades identificadas estavam:

  • ausência de registros dos lotes fabricados;
  • inexistência de controle de qualidade estruturado;
  • falta de avaliação de riscos na produção;
  • ausência de documentação sobre o processo de acidificação do palmito.

Esses procedimentos são obrigatórios para garantir a segurança do produto e prevenir riscos à saúde do consumidor.

Produtos retirados do mercado

Com base nas irregularidades encontradas, a Anvisa determinou o recolhimento dos produtos que já estavam em circulação. A medida inclui também a interdição da unidade de fabricação responsável pela marca.

Segundo informações divulgadas por veículos de imprensa, representantes da empresa afirmaram que as pendências apontadas teriam sido regularizadas posteriormente. Mesmo assim, a resolução publicada pelo órgão regulador segue válida.

Outro produto também entrou na mira da Anvisa

A mesma publicação oficial trouxe ainda uma segunda medida envolvendo o setor de saúde e bem-estar. A Anvisa suspendeu atividades relacionadas a um suplemento fabricado pela empresa Vita BE Cosméticos LTDA.

O produto, identificado como Melatonina Sublingual em Gotas Sabor Maracujá, apresentou inconsistências em sua formulação e divulgação. De acordo com o relatório técnico, o ingrediente utilizado não foi considerado seguro para administração por via sublingual.

Além disso, a publicidade associada ao produto apresentava promessas de eficácia na regulação do sono e no combate à insônia sem respaldo nas autorizações sanitárias.

Diante das irregularidades, o órgão determinou a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição, importação e propaganda do suplemento em todo o país.

