Uma decisão recente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada de um lote de palmito em conserva do mercado brasileiro e a paralisação das atividades da empresa responsável pela produção. A medida foi oficializada no Diário Oficial da União e envolve a marca Palmito Lemos, fabricada pela BR Indústria de Alimentos Limitada.

A ação ocorre após inspeção sanitária identificar falhas consideradas críticas no processo de fabricação, o que levou à suspensão da venda, distribuição e produção do alimento em todo o território nacional.

Falhas graves motivaram a decisão