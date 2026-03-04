Um levantamento sobre os nomes mais registrados em Piracicaba revela quais são os nomes e sobrenomes mais comuns entre os moradores da cidade. Os dados mostram que Maria lidera com folga entre as mulheres, enquanto José aparece como o nome masculino mais frequente.

Entre as mulheres, Maria ocupa a primeira posição com 19.442 pessoas registradas. O nome é seguido por Ana, com 7.490 registros. Na sequência aparecem Julia, Juliana e Laura, que também estão entre os nomes femininos mais presentes na cidade.

O ranking feminino ainda inclui nomes como Letícia, Bruna, Beatriz, Adriana e Aline, completando a lista dos dez nomes mais populares em Piracicaba.