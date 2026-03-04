Um levantamento sobre os nomes mais registrados em Piracicaba revela quais são os nomes e sobrenomes mais comuns entre os moradores da cidade. Os dados mostram que Maria lidera com folga entre as mulheres, enquanto José aparece como o nome masculino mais frequente.
Entre as mulheres, Maria ocupa a primeira posição com 19.442 pessoas registradas. O nome é seguido por Ana, com 7.490 registros. Na sequência aparecem Julia, Juliana e Laura, que também estão entre os nomes femininos mais presentes na cidade.
O ranking feminino ainda inclui nomes como Letícia, Bruna, Beatriz, Adriana e Aline, completando a lista dos dez nomes mais populares em Piracicaba.
- VEJA MAIS:
- Prefeitura de Piracicaba lança Portal de Alvará de Obras
- Pesca é liberada no Rio Piracicaba; veja as regras
- Motociclista que morreu em acidente é identificado em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Entre os homens, José lidera com 8.530 registros, seguido por João, que aparece com 6.410 pessoas. Outros nomes tradicionais também aparecem na lista, como Antônio, Pedro e Lucas.
Completam o ranking masculino Gabriel, Paulo, Luís, Carlos e Rafael, mostrando que muitos nomes clássicos continuam bastante presentes entre os moradores da cidade.
Sobrenomes mais comuns
Quando o assunto são sobrenomes, Silva aparece com ampla vantagem. Ao todo, 41.136 pessoas em Piracicaba carregam o sobrenome, tornando-o o mais comum da cidade.
Na segunda posição está Santos, com 25.901 registros, seguido por Oliveira, Souza e Rodrigues. A lista ainda inclui sobrenomes bastante tradicionais no Brasil, como Pereira, Alves, Ferreira, Lima e Almeida.
Os dados mostram a forte presença de sobrenomes de origem portuguesa, refletindo a formação histórica da população brasileira e também da própria cidade de Piracicaba.
Os dados são do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As informações fazem parte de uma base divulgada pelo instituto que reúne os nomes e sobrenomes mais frequentes entre a população brasileira, permitindo consultar também recortes por cidades, como é o caso de Piracicaba. O levantamento considera os nomes registrados entre os moradores identificados no último censo realizado no país.
O levantamento tem como base a plataforma “Nomes no Brasil”, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que reúne informações sobre a frequência de nomes registrados na população brasileira a partir de dados do Censo Demográfico de 2010, atualizados e divulgados pelo instituto em 2022.