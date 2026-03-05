Quase quatro em cada dez diagnósticos de câncer poderiam ser evitados. Essa foi a conclusão de um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC), baseado em dados de 2022 de 185 países.

O estudo aponta que cerca de 37% dos novos casos da doença no mundo estão ligados a fatores de risco evitáveis, o que corresponde a aproximadamente 7,1 milhões de diagnósticos. Entre os principais hábitos associados ao desenvolvimento de tumores estão o tabagismo e o consumo de álcool.

Ao todo, a análise identificou 30 fatores de exposição relacionados ao câncer, mas especialistas destacam que mudanças no comportamento da população podem ter grande impacto na prevenção da doença.