CURIOSIDADES

Por Redação JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
O Rio Piracicaba é um dos principais símbolos da cidade e faz parte da história, da cultura e da identidade do município. Ao longo dos séculos, o rio esteve presente em diferentes momentos da vida local desde atividades econômicas e sociais até lendas populares que atravessam gerações.

Confira cinco curiosidades sobre o Rio Piracicaba que ajudam a entender melhor a importância desse patrimônio natural para a cidade.

O dia em que o rio quase morreu

Nos anos 1980, o Rio Piracicaba chegou a ser considerado um dos mais poluídos do Brasil. Na época, era comum ver espuma na água, sentir um forte cheiro e encontrar peixes mortos.

O crescimento industrial e urbano nas regiões de Campinas e Piracicaba contribuiu para esse cenário. Durante muitos anos, esgoto doméstico e industrial foi lançado no rio sem tratamento adequado, causando grande impacto ambiental.

A situação começou a mudar a partir de políticas de recuperação ambiental, investimentos em tratamento de esgoto e maior fiscalização ao longo das últimas décadas.

Território proibido na Rua do Porto

No final do século XIX, autoridades locais tentaram restringir jogos, festas populares e encontros no centro da cidade.

Com isso, parte dessas atividades acabou sendo deslocada para áreas próximas ao Rio Piracicaba, especialmente na região da Rua do Porto. O local, que hoje é um dos principais pontos turísticos da cidade, se consolidou ao longo do tempo como espaço de convivência, cultura e lazer.

Projeto para ligar o rio à hidrovia

Em determinado momento, existiu um projeto para conectar o Rio Piracicaba à hidrovia Tietê–Paraná. A proposta incluía a construção de uma barragem na região de Santa Maria da Serra.

A ideia era transformar a região em um corredor fluvial para transporte e desenvolvimento econômico. O projeto, no entanto, nunca foi concretizado.

O rio como rota de fuga de escravizados

No século XIX, quando a escravidão ainda existia no Brasil, rios frequentemente serviam como referência geográfica para pessoas escravizadas que tentavam fugir.

Seguir o curso da água ajudava a evitar estradas principais e facilitava a orientação em meio à mata. O Rio Piracicaba cruzava áreas de engenho e fazia parte desse território marcado pela presença da escravidão no período colonial e imperial.

A lenda do Grito do Salto

Entre as histórias populares da cidade está a chamada “lenda do Grito do Salto”. Segundo relatos antigos, em noites silenciosas algumas pessoas afirmavam ouvir um grito vindo das pedras e das quedas d’água do rio.

Para alguns, o som seria apenas o barulho da água batendo nas rochas. Para outros, trata-se de uma manifestação misteriosa ligada às histórias e tradições locais.

Hoje, o Rio Piracicaba continua sendo um dos maiores símbolos da cidade, reunindo história, memória e cultura em suas margens.

Fontes: Baseado no livro Piracicaba Que Amamos Tanto, de Cecílio Elias Netto, além de informações da Prefeitura de Piracicaba e do portal Brasil Escola.

