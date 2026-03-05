5 curiosidades sobre o Rio Piracicaba que talvez você não conheça

O Rio Piracicaba é um dos principais símbolos da cidade e faz parte da história, da cultura e da identidade do município. Ao longo dos séculos, o rio esteve presente em diferentes momentos da vida local desde atividades econômicas e sociais até lendas populares que atravessam gerações.

Confira cinco curiosidades sobre o Rio Piracicaba que ajudam a entender melhor a importância desse patrimônio natural para a cidade.