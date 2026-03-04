Receber um pacote inesperado pode parecer apenas um erro logístico, mas tem sido o ponto de partida para um novo ciclo de fraudes digitais no Brasil. O chamado golpe da encomenda utiliza entregas não solicitadas, ou mensagens sobre supostas remessas, para convencer a vítima a escanear um QR Code ou pagar uma taxa de liberação inexistente.
A abordagem varia: SMS, mensagens por aplicativos, ligações telefônicas ou até um código impresso na embalagem. A promessa geralmente envolve um brinde, promoção ou produto que estaria retido aguardando pagamento de frete.
QR Code pode abrir portas para invasão
Especialistas em Direito Digital alertam que o maior risco está na interação com links e códigos desconhecidos. Ao escanear o QR Code, o usuário pode ser direcionado para páginas falsas que simulam bancos, transportadoras ou lojas virtuais.
Nesses ambientes fraudulentos, dados como CPF, RG, data de nascimento, número de cartão e senhas bancárias podem ser capturados. Em alguns casos, o simples acesso já permite a instalação silenciosa de programas maliciosos capazes de monitorar o aparelho e extrair informações confidenciais.
O prejuízo vai além da cobrança indevida: há risco de invasão de contas bancárias, redes sociais e até do e-mail pessoal.
Golpe se adapta às tendências de consumo
Embora não seja uma prática recente, o esquema ganha força ao se adaptar às tendências de mercado e períodos de maior volume de compras online, como datas comemorativas e grandes promoções. Os criminosos ajustam a narrativa para torná-la mais convincente, explorando o hábito crescente de compras pela internet.
A estratégia é simples: criar senso de urgência e curiosidade para levar a vítima a agir sem verificar a veracidade da informação.
Como identificar e evitar o golpe
Alguns sinais ajudam a reconhecer a fraude:
- Cobrança por produto que você não comprou;
- Pedido de taxa para liberar presente ou encomenda inesperada;
- Links encurtados ou QR Codes sem identificação clara;
- Mensagens com tom de urgência.
A principal recomendação é não escanear códigos desconhecidos e nunca pagar taxas relacionadas a compras inexistentes. Caso dados tenham sido informados, é fundamental agir rapidamente:
- Alterar senhas de bancos, redes sociais e e-mail;
- Ativar autenticação em dois fatores;
- Monitorar movimentações financeiras;
- Registrar ocorrência junto às autoridades.
Com o aumento das transações online, golpes que exploram a rotina de entregas tendem a se multiplicar. A prevenção começa com desconfiança diante de cobranças inesperadas e termina com boas práticas de proteção de dados. Em tempos de conectividade total, um simples QR Code pode ser a porta de entrada para grandes prejuízos.