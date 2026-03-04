Receber um pacote inesperado pode parecer apenas um erro logístico, mas tem sido o ponto de partida para um novo ciclo de fraudes digitais no Brasil. O chamado golpe da encomenda utiliza entregas não solicitadas, ou mensagens sobre supostas remessas, para convencer a vítima a escanear um QR Code ou pagar uma taxa de liberação inexistente.

A abordagem varia: SMS, mensagens por aplicativos, ligações telefônicas ou até um código impresso na embalagem. A promessa geralmente envolve um brinde, promoção ou produto que estaria retido aguardando pagamento de frete.

QR Code pode abrir portas para invasão