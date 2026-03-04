Desde domingo (1º), mais de 17 mil pessoas deixaram o país em cerca de 60 voos especiais, marcando a primeira fase da operação logística organizada pelo governo. A estratégia inclui a abertura de corredores aéreos considerados seguros em coordenação com nações vizinhas.

A crise no Oriente Médio ganhou novos contornos após a intensificação dos ataques envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Diante do cenário de insegurança, os Emirados Árabes Unidos colocaram em prática um plano emergencial para garantir a saída de cidadãos e visitantes.

Autoridades emiradenses informaram que o país possui estrutura para operar até 48 voos emergenciais por hora, número que pode crescer conforme avaliações técnicas de segurança do espaço aéreo.

Na etapa seguinte do plano, está prevista a realização de mais de 80 voos diários, com potencial para transportar aproximadamente 27 mil passageiros adicionais. A meta é acelerar o retorno de nacionais ao exterior e facilitar a saída de turistas e trabalhadores estrangeiros.

Conflito regional e ameaça de retaliação

A tensão regional se agravou após ofensivas iniciadas no último sábado (28), em meio a disputas relacionadas ao programa nuclear iraniano. Em resposta às ações militares, o governo iraniano anunciou medidas de retaliação contra países do Oriente Médio que mantêm bases militares norte-americanas, incluindo Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Iraque.