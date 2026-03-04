04 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
GUERRA NO ORIENTE

Emirados Árabes abrem corredores aéreos para voos de evacuação

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes.
Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes.

A crise no Oriente Médio ganhou novos contornos após a intensificação dos ataques envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Diante do cenário de insegurança, os Emirados Árabes Unidos colocaram em prática um plano emergencial para garantir a saída de cidadãos e visitantes.

Desde domingo (1º), mais de 17 mil pessoas deixaram o país em cerca de 60 voos especiais, marcando a primeira fase da operação logística organizada pelo governo. A estratégia inclui a abertura de corredores aéreos considerados seguros em coordenação com nações vizinhas.

Capacidade ampliada para voos de emergência

Autoridades emiradenses informaram que o país possui estrutura para operar até 48 voos emergenciais por hora, número que pode crescer conforme avaliações técnicas de segurança do espaço aéreo.

Na etapa seguinte do plano, está prevista a realização de mais de 80 voos diários, com potencial para transportar aproximadamente 27 mil passageiros adicionais. A meta é acelerar o retorno de nacionais ao exterior e facilitar a saída de turistas e trabalhadores estrangeiros.

Conflito regional e ameaça de retaliação

A tensão regional se agravou após ofensivas iniciadas no último sábado (28), em meio a disputas relacionadas ao programa nuclear iraniano. Em resposta às ações militares, o governo iraniano anunciou medidas de retaliação contra países do Oriente Médio que mantêm bases militares norte-americanas, incluindo Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Iraque.

A situação se tornou ainda mais delicada após a divulgação, pela mídia estatal iraniana, da morte do líder supremo Ali Khamenei durante os bombardeios. O anúncio foi seguido por ameaças de uma ofensiva de grande escala por parte de Teerã.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, indicou que o país considera legítima a possibilidade de reagir aos ataques. Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou que novas investidas poderão ocorrer caso haja retaliação.

Impacto no tráfego aéreo e alerta internacional

Com o aumento das hostilidades, o espaço aéreo da região passou a ser monitorado com rigor redobrado. Diversos países avaliam planos de contingência para proteger seus cidadãos, enquanto companhias aéreas revisam rotas e suspendem operações em áreas consideradas de risco.

O cenário permanece instável, e autoridades internacionais acompanham de perto a evolução dos confrontos, que já provocam impactos diplomáticos, econômicos e logísticos em escala global.

