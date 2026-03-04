A crise no Oriente Médio ganhou novos contornos após a intensificação dos ataques envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Diante do cenário de insegurança, os Emirados Árabes Unidos colocaram em prática um plano emergencial para garantir a saída de cidadãos e visitantes.
Desde domingo (1º), mais de 17 mil pessoas deixaram o país em cerca de 60 voos especiais, marcando a primeira fase da operação logística organizada pelo governo. A estratégia inclui a abertura de corredores aéreos considerados seguros em coordenação com nações vizinhas.
VEJA MAIS:
- Guerra no Oriente Médio abala turismo mundial; ENTENDA
- Guerra no Oriente: Brasileiros em cruzeiro recebem alerta oficial
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Capacidade ampliada para voos de emergência
Autoridades emiradenses informaram que o país possui estrutura para operar até 48 voos emergenciais por hora, número que pode crescer conforme avaliações técnicas de segurança do espaço aéreo.
Na etapa seguinte do plano, está prevista a realização de mais de 80 voos diários, com potencial para transportar aproximadamente 27 mil passageiros adicionais. A meta é acelerar o retorno de nacionais ao exterior e facilitar a saída de turistas e trabalhadores estrangeiros.
Conflito regional e ameaça de retaliação
A tensão regional se agravou após ofensivas iniciadas no último sábado (28), em meio a disputas relacionadas ao programa nuclear iraniano. Em resposta às ações militares, o governo iraniano anunciou medidas de retaliação contra países do Oriente Médio que mantêm bases militares norte-americanas, incluindo Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Iraque.
A situação se tornou ainda mais delicada após a divulgação, pela mídia estatal iraniana, da morte do líder supremo Ali Khamenei durante os bombardeios. O anúncio foi seguido por ameaças de uma ofensiva de grande escala por parte de Teerã.
O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, indicou que o país considera legítima a possibilidade de reagir aos ataques. Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou que novas investidas poderão ocorrer caso haja retaliação.
Impacto no tráfego aéreo e alerta internacional
Com o aumento das hostilidades, o espaço aéreo da região passou a ser monitorado com rigor redobrado. Diversos países avaliam planos de contingência para proteger seus cidadãos, enquanto companhias aéreas revisam rotas e suspendem operações em áreas consideradas de risco.
O cenário permanece instável, e autoridades internacionais acompanham de perto a evolução dos confrontos, que já provocam impactos diplomáticos, econômicos e logísticos em escala global.