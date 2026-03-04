Uma simples abordagem terminou em morte e revolta na noite desta segunda-feira (3), em Santa Bárbara d’Oeste, a 28 km de Piracicaba. Um motociclista morreu após ser atingido por disparos de arma de choque durante uma ação de contenção durante abordagem da Guarda Civil Municipal.

De acordo com os três guardas envolvidos, tudo aconteceu depois que o homem teria se assustado ao notar a aproximação da viatura. Ele olhou para trás, perdeu o controle da moto e bateu contra uma árvore. Após a queda, segundo os agentes, teria ficado agressivo. Nove guardas participaram da contenção. Ainda conforme o relato oficial, o motociclista estourou uma algema, o que levou ao uso do taser para imobilizá-lo.