Uma simples abordagem terminou em morte e revolta na noite desta segunda-feira (3), em Santa Bárbara d’Oeste, a 28 km de Piracicaba. Um motociclista morreu após ser atingido por disparos de arma de choque durante uma ação de contenção durante abordagem da Guarda Civil Municipal.
De acordo com os três guardas envolvidos, tudo aconteceu depois que o homem teria se assustado ao notar a aproximação da viatura. Ele olhou para trás, perdeu o controle da moto e bateu contra uma árvore. Após a queda, segundo os agentes, teria ficado agressivo. Nove guardas participaram da contenção. Ainda conforme o relato oficial, o motociclista estourou uma algema, o que levou ao uso do taser para imobilizá-lo.
O boletim de ocorrência aponta que o local não foi preservado como determina o protocolo. O veículo foi retirado antes mesmo da comunicação formal à Polícia Civil. A delegada de plantão foi ao endereço, determinou a perícia e mandou que os agentes retornassem para aguardar os trabalhos técnicos.
No local, os peritos encontraram marcas de raspagem no asfalto, sangue espalhado pela via e pedaços da motocicleta pelo chão. Ele chegou com vida ao hospital, mas não resistiu. Ainda estava com fios da arma de choque presos ao corpo, marcas de algemas nos pulsos e tornozelos e ferimentos na perna.
A esposa afirmou que o marido não era usuário de cocaína, não tinha histórico de surtos nem problemas mentais. seguinte.
Diante das circunstâncias, a delegada autuou os três guardas em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, entendendo que pode ter havido reação desproporcional diante de um acidente de trânsito. Cada um pagou fiança de R$ 1,6 mil e responderá ao processo em liberdade.