A relação entre ovos, colesterol e risco cardiovascular depende do histórico clínico, dos exames laboratoriais e, principalmente, do padrão alimentar global.

Durante décadas, o ovo foi apontado como vilão das artérias. Hoje, o debate é mais equilibrado. Pesquisas recentes indicam que consumir até dois ovos por dia pode ser seguro para a maioria das pessoas saudáveis, mas a resposta não é igual para todos.

Embora a gema concentre colesterol, estudos mostram que, para adultos saudáveis, o colesterol presente nos alimentos tem impacto menor sobre o LDL (o chamado “colesterol ruim”) do que o consumo elevado de gordura saturada. Ou seja: o contexto da dieta importa mais do que o alimento isolado.

Dietas baseadas em alimentos in natura, com baixo consumo de ultraprocessados e controle de gorduras saturadas, tendem a neutralizar eventuais efeitos negativos do consumo moderado de ovos.

Dois ovos por dia: para quem é seguro?

Para pessoas sem histórico de doença cardiovascular, diabetes tipo 2 ou colesterol elevado, o consumo de até dois ovos diários costuma ser considerado aceitável dentro de uma alimentação equilibrada.