De acordo com o boletim de ocorrência, o caso grave aconteceu no Jardim Alvorada e envolveu um homem de 49 anos e uma mulher de 31, integrantes da mesma família, pai e filha.

Um conflito familiar entre pai e filha terminou em registro policial no domingo (1º), em Piracicaba. A ocorrência foi formalizada no plantão policial, na Delegacia Seccional do município, e enquadrada como crime de ameaça, conforme o artigo 147 do Código Penal.

O clima na casa já estava tenso desde que a filha dos autores do registro policial passou a morar provisoriamente no imóvel, junto com o companheiro, em razão de uma gravidez, com desgaste na convivência diária. A situação atingiu o ápice durante o jantar do domingo, que o pai criticou a rotina doméstica da jovem, afirmando que ela não colaborava com as tarefas da casa.

O clima ferveu e começou uma discussão que virou troca de acusações, ofensas verbais e ameaças.

Os envolvidos procuraram a delegacia para formalizar a denúncia, registrada como ameaça consumada e será apurado. Ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso.