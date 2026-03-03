03 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
SEGURANÇA

Muralha Paulista: Polícia prende 270 foragidos em estádios de SP

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Governo de SP
Desde o início da parceria com arenas esportivas, mais de 2 milhões de torcedores passaram pelo monitoramento em 100 jogos realizados sob o sistema.
Desde o início da parceria com arenas esportivas, mais de 2 milhões de torcedores passaram pelo monitoramento em 100 jogos realizados sob o sistema.

O uso de reconhecimento facial nos estádios de São Paulo tem transformado a segurança em grandes eventos esportivos. O programa Muralha Paulista, implantado pelo Governo do Estado, alcançou a marca de 270 foragidos da Justiça capturados durante partidas monitoradas.

A 100ª partida acompanhada pelo sistema ocorreu no último domingo (1º), na Arena Barueri, durante o clássico entre Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Paulista. Ao longo do jogo, três homens com mandados de prisão em aberto foram identificados pelas câmeras e detidos pela Polícia Militar após confirmação das informações.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Como funciona o Muralha Paulista

O programa integra aproximadamente 94 mil câmeras espalhadas pelo estado. São cerca de 20 mil leitores de placas, 7 mil equipamentos de reconhecimento facial e mais de 66 mil dispositivos de monitoramento em tempo real.

As imagens captadas são automaticamente cruzadas com o Banco Nacional de Mandados de Prisão. Quando o sistema detecta possível correspondência, um alerta é enviado às equipes policiais que realizam a abordagem e verificam a situação judicial do suspeito antes de efetuar a prisão.

Desde o início da parceria com arenas esportivas, mais de 2 milhões de torcedores passaram pelo monitoramento em 100 jogos realizados sob o sistema.

Expansão para municípios

Considerado pioneiro no país, o Muralha Paulista já está conectado a mais de 300 municípios. A proposta é criar uma rede integrada entre órgãos públicos e privados, permitindo a troca de dados em tempo real e ampliando a capacidade de resposta das forças de segurança.

Além da identificação de foragidos, a tecnologia também auxilia na localização de veículos furtados ou roubados e no apoio a casos de pessoas desaparecidas, por meio da leitura automática de placas e análise de imagens.

Segurança reforçada em grandes eventos

A implementação da biometria facial nos estádios faz parte de uma estratégia mais ampla de digitalização da segurança pública paulista. A meta é reduzir a circulação de criminosos em ambientes com grande concentração de público, como jogos de futebol, shows e eventos culturais.

Com a consolidação do sistema nas arenas, o estado aposta na tecnologia como aliada permanente no combate à criminalidade e na prevenção de ocorrências em espaços de grande movimentação.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários