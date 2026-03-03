O uso de reconhecimento facial nos estádios de São Paulo tem transformado a segurança em grandes eventos esportivos. O programa Muralha Paulista, implantado pelo Governo do Estado, alcançou a marca de 270 foragidos da Justiça capturados durante partidas monitoradas.

A 100ª partida acompanhada pelo sistema ocorreu no último domingo (1º), na Arena Barueri, durante o clássico entre Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Paulista. Ao longo do jogo, três homens com mandados de prisão em aberto foram identificados pelas câmeras e detidos pela Polícia Militar após confirmação das informações.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Como funciona o Muralha Paulista