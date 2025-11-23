O cadastramento dos interessados em ser um colaborador do Muralha Paulista é feito pelo Portal da Segurança, mediante login com conta gov.br e assinatura de termo de adesão que garante a utilização das imagens apenas para fins de segurança, em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Após o envio das informações, a câmera passa por validação técnica da CGI (Coordenadoria de Gestão da Informação).

O prazo para cadastramento de empresas e moradores não foi divulgado pela SSP (Secretaria da Segurança Pública). Já o processo com as cidades passa por etapas de análise jurídica e compatibilidade tecnológica. A meta é cadastrar todos os municípios interessados até o fim de 2025.

Com mais de 40 mil câmeras públicas e privadas já integradas e adesão iniciada em mais de 200 municípios, a iniciativa fortalece ainda a malha de monitoramento em todo o Estado, permitindo que as forças policiais recebam alertas em tempo real e antecipem cenários antes de chegar a uma ocorrência.