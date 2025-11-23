O cadastramento dos interessados em ser um colaborador do Muralha Paulista é feito pelo Portal da Segurança, mediante login com conta gov.br e assinatura de termo de adesão que garante a utilização das imagens apenas para fins de segurança, em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Após o envio das informações, a câmera passa por validação técnica da CGI (Coordenadoria de Gestão da Informação).
O prazo para cadastramento de empresas e moradores não foi divulgado pela SSP (Secretaria da Segurança Pública). Já o processo com as cidades passa por etapas de análise jurídica e compatibilidade tecnológica. A meta é cadastrar todos os municípios interessados até o fim de 2025.
Com mais de 40 mil câmeras públicas e privadas já integradas e adesão iniciada em mais de 200 municípios, a iniciativa fortalece ainda a malha de monitoramento em todo o Estado, permitindo que as forças policiais recebam alertas em tempo real e antecipem cenários antes de chegar a uma ocorrência.
QUEDA
De acordo com SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo, houve queda em alguns crimes que aconteceram em vias públicas em Piracicaba. No período de janeiro a setembro do ano passado, 1.724 furtos e roubos foram registrados.
Neste ano, entretanto, o número caiu para 1.299, uma redução de 24,65% no mesmo período. Furtos gerais e de veículos em locais públicos lideram as ocorrências. Depois vem os roubos gerais, que tiveram uma pequena alta e os de veículos.
SERVIÇO
Nesta nova fase, a população passa a ter papel direto na segurança: moradores e comerciantes podem cadastrar suas câmeras particulares — residenciais, condominiais ou comerciais — desde que voltadas para a via pública. A integração é voluntária e pode ser feita pelo portal da Segurança Pública, utilizando login gov.br.
As adesões ao programa Muralha Paulista já estão abertas, e todo o processo está disponível na plataforma oficial: https://www.muralhapaulista.sp.gov.br.