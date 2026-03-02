Segundo informações da Polícia Militar, equipes do 10º BPM/I, por meio da 2ª Companhia, foram acionadas via Copom após relatos de tiro na rua. O clima ficou tenso e moradores saíram às portas para entender o que estava acontecendo.

A tarde de sábado (28) que parecia tranquila acabou em sirene, viatura e algemas em Saltinho, na Região Metropolitana de Piracicaba. Um homem foi preso após efetuar um disparo de arma de fogo em plena via pública na rua Silvestre Muniz, no bairro Nova Saltinho, por volta das 17h25.

No local, os policiais abordaram o suspeito e encontraram com ele um revólver calibre .38. A arma estava com três munições intactas e uma já deflagrada — confirmando que o disparo realmente havia sido feito. Questionado pela equipe, o homem afirmou que atirou para cessar uma agressão durante uma briga entre vizinhos. Segundo ele, o disparo teria sido uma forma de “intimidar” e interromper a confusão.

Após contato com a autoridade policial de plantão, foi determinada a elaboração do boletim de ocorrência por porte ilegal de arma de fogo e disparo em via pública.

O homem foi conduzido à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça.