“Mineira, seus cabelo é da hora / Seu corpão violão / Meu docinho de coco / Tá me deixando louco”. É praticamente impossível ler esses versos sem cantarolar o ritmo irreverente de Mamonas Assassinas. Em poucos meses, o quinteto de Guarulhos transformou o humor escrachado em fenômeno nacional e marcou definitivamente a história da música brasileira.

Formada por Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Sérgio Reoli e Júlio Rasec, a banda misturava pop rock com sertanejo, forró, vira português, pagode romântico e heavy metal, sempre com letras satíricas e performances cheias de energia. O único álbum do grupo, lançado em 23 de junho de 1995, vendeu milhões de cópias e quebrou recordes históricos. Em dezembro daquele ano, já havia ultrapassado a marca de 2 milhões de discos vendidos.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Durante o segundo semestre de 1995 e o início de 1996, os Mamonas dominaram rádios e programas de televisão. Em uma época em que a TV aberta era o principal meio de entretenimento, atrações como o Domingão do Faustão e o Domingo Legal disputavam a presença da banda, sinônimo de liderança na audiência.