02 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VÍDEO: GANG DO ROLEX

Homens que tentaram matar empresário em Piracicaba são presos

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil
A tentativa de latrocínio contra o empresário aconteceu no centro de Piracicaba.
A tentativa de latrocínio contra o empresário aconteceu no centro de Piracicaba.

 A Polícia Civil prendeu dois suspeitos de envolvimento na tentativa de latrocínio contra um empresário, em Piracicaba. O crime aconteceu em dezembro do ano passado, no centro da cidade, e teve como alvo um relógio de luxo avaliado em cerca de R$ 120 mil.

LEIA MAIS

Segundo a investigação, o empresário e a esposa voltavam de uma viagem quando foram surpreendidos por um criminoso armado, em uma motocicleta, no momento em que a vítima descia do carro. O assaltante anunciou o roubo e exigiu um relógio da marca Rolex.

O empresário reagiu e entrou em luta corporal com o bandido, que fez pelo menos dois disparos. Um dos tiros atingiu a vítima de raspão na cabeça. Um segundo comparsa deu apoio na fuga. Apesar da violência, nada foi levado.

De acordo com a polícia, o casal teria sido seguido desde um shopping na cidade de São Roque. A quadrilha, especializada em roubos de relógios de luxo, usou carros e motos para monitorar a vítima até Piracicaba.

Durante a operação, realizada na última semana, os agentes cumpriram mandados de prisão e busca. Dois homens foram presos e quatro veículos usados no crime foram apreendidos, além de celulares, dinheiro e outros objetos.

Um terceiro suspeito segue foragido. As investigações continuam.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários