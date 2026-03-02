A Polícia Civil prendeu dois suspeitos de envolvimento na tentativa de latrocínio contra um empresário, em Piracicaba. O crime aconteceu em dezembro do ano passado, no centro da cidade, e teve como alvo um relógio de luxo avaliado em cerca de R$ 120 mil.
LEIA MAIS
- Morte no Jaraguá mobiliza polícia em Piracicaba
- VÍDEO: Quatis dominam parques e bosques no Santa Cecília e Jardim Brasília em Piracicaba
Segundo a investigação, o empresário e a esposa voltavam de uma viagem quando foram surpreendidos por um criminoso armado, em uma motocicleta, no momento em que a vítima descia do carro. O assaltante anunciou o roubo e exigiu um relógio da marca Rolex.
O empresário reagiu e entrou em luta corporal com o bandido, que fez pelo menos dois disparos. Um dos tiros atingiu a vítima de raspão na cabeça. Um segundo comparsa deu apoio na fuga. Apesar da violência, nada foi levado.
De acordo com a polícia, o casal teria sido seguido desde um shopping na cidade de São Roque. A quadrilha, especializada em roubos de relógios de luxo, usou carros e motos para monitorar a vítima até Piracicaba.
Durante a operação, realizada na última semana, os agentes cumpriram mandados de prisão e busca. Dois homens foram presos e quatro veículos usados no crime foram apreendidos, além de celulares, dinheiro e outros objetos.
Um terceiro suspeito segue foragido. As investigações continuam.