A Polícia Civil prendeu dois suspeitos de envolvimento na tentativa de latrocínio contra um empresário, em Piracicaba. O crime aconteceu em dezembro do ano passado, no centro da cidade, e teve como alvo um relógio de luxo avaliado em cerca de R$ 120 mil.

Segundo a investigação, o empresário e a esposa voltavam de uma viagem quando foram surpreendidos por um criminoso armado, em uma motocicleta, no momento em que a vítima descia do carro. O assaltante anunciou o roubo e exigiu um relógio da marca Rolex.