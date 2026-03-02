Conhecido nacionalmente por ter cerca de 95% do corpo coberto por tatuagens, o gaúcho Leandro de Souza dá sequência a uma mudança que começou após sua conversão religiosa. Nesta semana, ele passou pela sexta sessão de remoção a laser no rosto, procedimento realizado em um estúdio especializado na cidade de Franco da Rocha, em São Paulo.

O tratamento faz parte de um cronograma que ainda prevê mais duas sessões, sendo a próxima apenas no fim do ano. O intervalo maior entre as etapas finais segue orientação técnica para garantir melhor cicatrização e evitar manchas.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Do recorde à mudança de vida