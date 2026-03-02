02 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
MUDANÇA RADICAL

Homem 'mais tatuado do Brasil' inicia jornada cristã; VEJA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Arquivo Pessoal
Em processo de retirada das tatuagens, gaúcho conhecido nacionalmente começa formação religiosa.
Em processo de retirada das tatuagens, gaúcho conhecido nacionalmente começa formação religiosa.

Conhecido nacionalmente por ter cerca de 95% do corpo coberto por tatuagens, o gaúcho Leandro de Souza dá sequência a uma mudança que começou após sua conversão religiosa. Nesta semana, ele passou pela sexta sessão de remoção a laser no rosto, procedimento realizado em um estúdio especializado na cidade de Franco da Rocha, em São Paulo.

O tratamento faz parte de um cronograma que ainda prevê mais duas sessões, sendo a próxima apenas no fim do ano. O intervalo maior entre as etapas finais segue orientação técnica para garantir melhor cicatrização e evitar manchas.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Do recorde à mudança de vida

Natural de Bagé, na fronteira com o Uruguai, Leandro ganhou notoriedade ao ser apontado como o “mais tatuado do Brasil” em um evento internacional realizado no Rio Grande do Sul. A marca estética, que por anos foi símbolo de identidade, passou a ser revista após ele se tornar evangélico.

A remoção tem sido realizada de forma gratuita por uma equipe sensibilizada com sua trajetória. O processo envolve múltiplas tecnologias a laser para eliminar detalhes pigmentados com maior precisão. Entre as recomendações estão cuidados tópicos, uso de gelo, evitar exposição solar e manter rotina saudável, fatores que auxiliam o organismo a eliminar os resíduos de tinta.

Logo após a sessão mais recente, Leandro seguiu para Petrolina, onde iniciará uma graduação de bacharelado em Missiologia e Teologia. Ele recebeu uma bolsa de estudos integral em uma instituição local e permanecerá na cidade pelos próximos quatro anos.

A escolha pelo curso reforça o desejo de atuar na área missionária. Ao longo da vida, ele enfrentou situações extremas, incluindo períodos em situação de rua e passagens pelo sistema prisional, experiências que agora pretende transformar em testemunho e trabalho religioso.

Livro previsto para abril

A fase de transformação também será registrada em livro. Com lançamento previsto para abril, a obra reunirá relatos sobre sua trajetória pessoal — da juventude marcada pelas tatuagens à decisão de removê-las após a conversão.

A publicação deve abordar episódios de vulnerabilidade social, conflitos internos e o processo de reconstrução da própria imagem, ampliando o debate sobre identidade, fé e recomeço.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários