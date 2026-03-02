O Brasil tem oficialmente um novo recordista da longevidade. Luís Carlos dos Santos, conhecido como seu Luizinho, foi reconhecido pelo RankBrasil como o homem mais velho do país ao completar 118 anos no dia 15 de fevereiro. Morador de Elói Mendes, no Sul de Minas Gerais, ele teve a data de nascimento (1908) confirmada após análise de registros antigos em cartório. A validação envolveu consulta a livros históricos para comprovar a autenticidade das informações.
O reconhecimento nacional chama atenção não apenas pelo número impressionante, mas pela condição de saúde do idoso.
Rotina simples e saúde preservada
Apesar da idade avançada, seu Luizinho não faz uso contínuo de medicamentos, apenas suplementação vitamínica. Não há registros de doenças graves ao longo das últimas décadas.
Ele vive no Lar São Vicente de Paulo desde 1971 e mantém uma rotina tranquila. Antes disso, trabalhou como lavrador, atividade que exigia esforço físico diário, fator que especialistas associam à manutenção da mobilidade e da resistência ao longo da vida.
Mesmo tendo perdido a fala, mantém compreensão preservada e interage por gestos, demonstrando autonomia dentro de sua realidade.
O que pode ajudar a viver mais?
Histórias como a do mineiro reacendem o debate sobre os fatores ligados à longevidade. Especialistas apontam que não existe fórmula mágica, mas sim um conjunto de escolhas mantidas ao longo do tempo.
A prática regular de exercícios físicos, principalmente atividades de fortalecimento muscular, é uma das recomendações mais consistentes. Estudos indicam que sessões semanais entre 30 e 60 minutos já promovem benefícios importantes, como redução do risco de doenças cardiovasculares, melhora do sono e preservação da massa muscular.
A alimentação também tem papel central. Reduzir açúcar e farinha refinada, evitar ultraprocessados e priorizar alimentos naturais estão entre as orientações mais frequentes. Um exemplo internacional é o de Iñaxi Lasa, espanhola de 101 anos que começou a frequentar academia aos 94. Ela adotou mudanças simples na dieta, como cortar açúcar e farinha, e mantém treinos regulares até hoje, reforçando que iniciar novos hábitos é possível em qualquer fase da vida.