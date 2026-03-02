O Brasil tem oficialmente um novo recordista da longevidade. Luís Carlos dos Santos, conhecido como seu Luizinho, foi reconhecido pelo RankBrasil como o homem mais velho do país ao completar 118 anos no dia 15 de fevereiro. Morador de Elói Mendes, no Sul de Minas Gerais, ele teve a data de nascimento (1908) confirmada após análise de registros antigos em cartório. A validação envolveu consulta a livros históricos para comprovar a autenticidade das informações.

O reconhecimento nacional chama atenção não apenas pelo número impressionante, mas pela condição de saúde do idoso.

Rotina simples e saúde preservada