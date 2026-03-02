Um eclipse lunar está previsto para a madrugada de terça-feira, 3 de março. O fenômeno, conhecido popularmente como “Lua de Sangue”, ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural. No entanto, a fase total do eclipse não poderá ser observada no Brasil.
De acordo com informações do Observatório Nacional, o evento poderá ser visto no país apenas nas fases penumbral e parcial, próximas ao horário do nascer do Sol. A posição da Lua no horizonte durante a manhã impedirá que a fase total seja acompanhada a partir do território brasileiro.
Saiba mais:
Segundo a astrônoma do Observatório Nacional, Josina Nascimento, o eclipse penumbral terá início às 5h44, no horário de Brasília. Nessa etapa, a Lua começa a atravessar a penumbra da Terra, região em que a redução do brilho ainda não é perceptível a olho nu.
A fase parcial está prevista para começar às 6h50, quando a sombra mais escura da Terra passa a encobrir parte do disco lunar. Já o eclipse total ocorrerá entre 8h04 e 9h02. Nesse intervalo, a Lua já terá se posto em todo o território brasileiro, impossibilitando a observação da totalidade.
No extremo oeste do Brasil, o disco lunar poderá atingir cerca de 96% de obscurecimento antes de desaparecer no horizonte. Apesar de próximo da totalidade, esse percentual não caracteriza a observação completa do eclipse.
Em outras regiões do planeta, especialmente em áreas mais a oeste do continente americano, o fenômeno poderá ser acompanhado por mais tempo. Em algumas localidades será possível observar todas as etapas do eclipse total, enquanto em outras apenas parte dessa fase estará visível.
A astrônoma também informou que outros eclipses lunares ocorrerão nos próximos anos, mas com diferentes condições de visibilidade no Brasil. Em 2026, entre a noite de 27 e a madrugada de 28 de agosto, haverá um eclipse parcial da Lua visível em todo o país. Nesse evento, cerca de 93% do disco lunar deverá entrar na sombra escura da Terra.
Em 2027 estão previstos três eclipses lunares do tipo penumbral. Já em 2028 ocorrerão dois eclipses parciais. Um deles poderá ser observado em todo o Brasil, com menos de 3% de magnitude, enquanto o outro será visível apenas em parte do território nacional, com magnitude inferior a 33%.
Também haverá um eclipse total da Lua em 2028, porém ele não poderá ser observado no Brasil em nenhuma de suas fases. A próxima oportunidade de acompanhar um eclipse lunar total no país está prevista para a noite de 25 para 26 de junho de 2029.
Segundo Josina Nascimento, todo eclipse total da Lua passa por cinco etapas: penumbral, parcial, total, parcial e novamente penumbral. O eclipse penumbral ocorre quando a Lua começa a atravessar a região de sombra mais clara da Terra. Nessa fase, não há alteração perceptível no brilho do satélite.
Quando a Lua passa a entrar na sombra escura da Terra, chamada de umbra, inicia-se o eclipse parcial. Nesse momento, é possível observar o avanço da sombra sobre o disco lunar. A fase total acontece quando a Lua fica completamente dentro da umbra. Durante esse período, o satélite pode adquirir coloração avermelhada devido à forma como a luz do Sol atravessa a atmosfera terrestre.