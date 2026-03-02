Em outras regiões do planeta, especialmente em áreas mais a oeste do continente americano, o fenômeno poderá ser acompanhado por mais tempo. Em algumas localidades será possível observar todas as etapas do eclipse total, enquanto em outras apenas parte dessa fase estará visível.

A astrônoma também informou que outros eclipses lunares ocorrerão nos próximos anos, mas com diferentes condições de visibilidade no Brasil. Em 2026, entre a noite de 27 e a madrugada de 28 de agosto, haverá um eclipse parcial da Lua visível em todo o país. Nesse evento, cerca de 93% do disco lunar deverá entrar na sombra escura da Terra.

Em 2027 estão previstos três eclipses lunares do tipo penumbral. Já em 2028 ocorrerão dois eclipses parciais. Um deles poderá ser observado em todo o Brasil, com menos de 3% de magnitude, enquanto o outro será visível apenas em parte do território nacional, com magnitude inferior a 33%.