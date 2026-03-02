O vereador Renan Paes (PL) entregou, na sexta-feira (27), uma camiseta do Esporte Clube XV de Novembro de Piracicaba ao senador Flávio Bolsonaro, durante agenda realizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

A visita do senador à Casa ocorreu por ocasião da solenidade de entrega do Colar de Honra ao Mérito em homenagem a Valdemar Costa Neto. O evento reuniu lideranças políticas, entre elas o deputado estadual Alex Madureira.

Durante o encontro, o vereador apresentou o uniforme do XV de Piracicaba um dos principais símbolos esportivos do município como forma de destacar a tradição da cidade. Em publicação nas redes sociais, Renan Paes afirmou que a iniciativa busca valorizar a identidade piracicabana em agendas institucionais de maior alcance.