JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
PC prende homem por tráfico no Monte Líbano em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
As drogas foram apreendidas.
  A Polícia Civil por meio da Unidade de Polícia Judiciária de Piracicaba, prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (27), no bairro Monte Líbano, em Piracicaba. O caso foi registrado no Boletim de Ocorrência DD3451/2026.

A ação ocorreu por volta das 11h30, durante diligências realizadas por investigadores que estavam posicionados em ponto estratégico da Rua Caçapava. Os policiais observaram dois indivíduos em atitude suspeita. Um deles estava agachado, aparentemente manipulando algo no chão, enquanto o outro permanecia nas proximidades.

Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem simultânea. Com um dos homens, os agentes encontraram duas porções de cocaína acondicionadas em tubos plásticos. Ele admitiu ter adquirido a droga momentos antes para consumo próprio.Após a declaração, os investigadores retornaram ao ponto onde os suspeitos estavam inicialmente e localizaram, sob uma mochila infantil, outras 16 porções de cocaína atribuídas ao segundo abordado. Um aparelho celular da marca Apple também foi apreendido.

O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei 11.343/06, e permaneceu à disposição da Justiça. Já o outro envolvido responderá por porte de droga para consumo pessoal, conforme o artigo 28 da mesma legislação.

O trabalho investigativo foi coordenado pelo delegado responsável pelo caso.

