De acordo com o relato, Matheus, que é autista, passou por cirurgia para retirada de um cisto pilonidal no dia 22 de janeiro. No dia 30, já em casa, apresentou hemorragia e foi encaminhado novamente à unidade de saúde por ambulância.

A moradora de Águas de São Pedro, Ângela Cristina Justo da Silva, registrou boletim de ocorrência após relatar atendimento prestado ao filho, Matheus Justo Sammarco Gomes da Silva, no Hospital São Lucas, em São Pedro.

Segundo a mãe, o jovem foi colocado em um leito, mas o atendimento médico não ocorreu de imediato. Ela afirma que havia sangramento visível, que atingiu lençóis e roupas de cama. Ainda conforme o relato, uma enfermeira realizou a colocação de compressas até a chegada do médico responsável.

Ângela Cristina informou que, após avaliação, o profissional iniciou o procedimento de sutura no mesmo local da cirurgia, com aplicação de anestesia. A mãe declarou que o filho demonstrava dor durante o procedimento e que solicitou ao médico, identificado pelo prenome Maurício, que aguardasse o efeito da medicação antes de continuar a sutura.

Inconformada com a situação, a moradora formalizou boletim de ocorrência e comunicou o caso ao ex-vereador Nelinho Noronha, com o objetivo de dar publicidade ao episódio e buscar providências. Ela afirma que registrou imagens do atendimento e do estado do filho no momento da ocorrência.

O que diz o hospital