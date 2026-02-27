Moradores do bairro Vila Rezende procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do Obelisco do Marco da Independência, localizado na Avenida Armando Césare Dedini.

Segundo os relatos, o mato alto tomou conta da calçada e está próximo ao monumento. De acordo com os moradores, a vegetação tem avançado sobre o entorno da estrutura, afetando a circulação de pedestres na área.

