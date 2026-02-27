27 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
ALÔ, PREFEITO!

Obelisco histórico em Piracicaba enfrenta mato e buracos na via

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Will Baldine/JP
De acordo com os moradores, a vegetação tem avançado sobre o entorno da estrutura, afetando a circulação de pedestres na área
De acordo com os moradores, a vegetação tem avançado sobre o entorno da estrutura, afetando a circulação de pedestres na área

Moradores do bairro Vila Rezende procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do Obelisco do Marco da Independência, localizado na Avenida Armando Césare Dedini.

Segundo os relatos, o mato alto tomou conta da calçada e está próximo ao monumento. De acordo com os moradores, a vegetação tem avançado sobre o entorno da estrutura, afetando a circulação de pedestres na área.

Saiba mais:

Os moradores informam ainda que há buracos no asfalto ao redor do obelisco. Conforme os relatos encaminhados à redação, as aberturas na via aumentaram nos últimos dias, o que, segundo eles, pode comprometer o tráfego de veículos no local.

O Monumento à Independência em Piracicaba foi erguido em 1922, no contexto do centenário da Independência do Brasil, por iniciativa de Lydia de Rezende, na região do atual Jardim Monumento/Nova Piracicaba. A obra homenageia o ato de D. Pedro I e passou por restaurações em 1972, durante o sesquicentenário da Independência.

O monumento foi tombado pela Prefeitura Municipal de Piracicaba, por meio do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba (CODEPAC), em razão de sua importância cultural para o município.

O que diz a Prefeitura

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que os serviços de corte de mato e tapa-buraco já foram realizados no local, entre ontem, (26) e hoje, (27).

