Moradores do bairro Vila Rezende procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do Obelisco do Marco da Independência, localizado na Avenida Armando Césare Dedini.
Segundo os relatos, o mato alto tomou conta da calçada e está próximo ao monumento. De acordo com os moradores, a vegetação tem avançado sobre o entorno da estrutura, afetando a circulação de pedestres na área.
Saiba mais:
Os moradores informam ainda que há buracos no asfalto ao redor do obelisco. Conforme os relatos encaminhados à redação, as aberturas na via aumentaram nos últimos dias, o que, segundo eles, pode comprometer o tráfego de veículos no local.
O Monumento à Independência em Piracicaba foi erguido em 1922, no contexto do centenário da Independência do Brasil, por iniciativa de Lydia de Rezende, na região do atual Jardim Monumento/Nova Piracicaba. A obra homenageia o ato de D. Pedro I e passou por restaurações em 1972, durante o sesquicentenário da Independência.
O monumento foi tombado pela Prefeitura Municipal de Piracicaba, por meio do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba (CODEPAC), em razão de sua importância cultural para o município.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
- Há algum problema no seu bairro? Clique aqui e envie sua reclamação para a Coluna "ALÔ, PREFEITO!", da Redação.
O que diz a Prefeitura
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que os serviços de corte de mato e tapa-buraco já foram realizados no local, entre ontem, (26) e hoje, (27).