Segundo a Polícia Militar, a denúncia foi feita ao COPOM, que rapidamente acionou equipes do 10º BPM/I. A informação era clara: havia um furto em andamento.

A manhã desta terça-feira (24) foi de tensão no bairro Alemães, em Piracicaba. Um homem foi preso em flagrante depois de ser surpreendido furtando fios elétricos de um imóvel disponível para locação na avenida Independência.

Com as características do suspeito, os policiais intensificaram as buscas — e não demorou para encontrar o homem saindo do imóvel com fios de energia recém-arrancados do interior da residência.

Além dos danos estruturais, esse tipo de crime coloca em risco a segurança do local e pode causar acidentes graves.

O suspeito recebeu voz de prisão ainda no local e foi encaminhado à Unidade de Polícia Judiciária (UPJ), onde a prisão em flagrante por furto qualificado foi confirmada.