EM PIRACICABA

Ladrão é pego arrancando fios de imóvel na avenida Independência

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Militar
O homem foi preso e os fios apreendidos pela polícia.
  A manhã desta terça-feira (24) foi de tensão no bairro Alemães, em Piracicaba. Um homem foi preso em flagrante depois de ser surpreendido furtando fios elétricos de um imóvel disponível para locação na avenida Independência.

Segundo a Polícia Militar, a denúncia foi feita ao COPOM, que rapidamente acionou equipes do 10º BPM/I. A informação era clara: havia um furto em andamento.

Com as características do suspeito, os policiais intensificaram as buscas — e não demorou para encontrar o homem saindo do imóvel com fios de energia recém-arrancados do interior da residência.

  Além dos danos estruturais, esse tipo de crime coloca em risco a segurança do local e pode causar acidentes graves.

O suspeito recebeu voz de prisão ainda no local e foi encaminhado à Unidade de Polícia Judiciária (UPJ), onde a prisão em flagrante por furto qualificado foi confirmada.

Os materiais foram recuperados e devolvidos ao proprietário. Já o acusado permaneceu preso e agora está à disposição da Justiça.

