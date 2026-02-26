Com 19 pontos, o XV subiu para a sexta posição e mantém muito vivo o objetivo maior: a vaga na próxima fase.

O XV de Piracicaba mostrou força e organização tática na noite desta quarta-feira (25). No estádio Estádio Joaquim de Morais Filho, o Nhô Quim empatou em 1 a 1 com o bom time do Taubaté, pela 13ª rodada da Campeonato Paulista Série A2, e segue firme na zona de classificação.

O jogo começou equilibrado, mas o XV não se intimidou, apesar da pressão do adversário em busca do gol. Organizado, compacto e perigoso quando avançava, o time foi premiado aos 33 minutos do primeiro tempo. João Vitor acertou um chute espetacular de fora da área, no canto esquerdo, sem qualquer chance de defesa. Um golaço que animou a pequena torcida quinzista no estádio.

O time da casa se jogou no ataque e empatou aos 42 minutos com Macário, após chute rasteiro no canto. Tudo igual antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Taubaté tentou pressionar, mas o XV mostrou maturidade tática, segurou a pressão e ainda buscou os contra-ataques. Faltou apenas o detalhe final para sair com a vitória.