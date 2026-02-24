O nirsevimabe é um anticorpo monoclonal, capaz de fornecer proteção imediata. Não há necessidade, nesse caso, de estimular o sistema imunológico do bebê a produzir seus próprios anticorpos.

A equipe de Imunização da Vigilância Epidemiológica, departamento da Secretaria Municipal de Saúde, começou a aplicar nesta terça-feira (24) o imunizante contra bronquiolite nos bebês prematuros nascidos em hospitais de Piracicaba. A ação, inédita no SUS (Sistema Único de Saúde), garante a aplicação do medicamento nirsevimabe, fornecido pelo Ministério da Saúde e que amplia a proteção contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causa da doença.

São considerados bebês prematuros aqueles nascidos com idade gestacional inferior a 37 semanas. Entre as comorbidades que atingem bebês de até 2 anos de idade estão problemas como doença pulmonar crônica da prematuridade (broncodisplasia), cardiopatia congênita, anomalias congênitas das vias aéreas, doença neuromuscular, fibrose cística e imunocomprometimento grave, de origem inata ou adquirida.

Em Piracicaba, o anticorpo será incorporado ao Programa Dupla Dose, realizado pelo município todos os dias, de forma ininterrupta, e que garante a vacinação dos bebês nos hospitais contra BCG, que previne contra formas graves de tuberculose, e Hepatite B.

A proteção dos bebês começa ainda na gestação, com a vacina contra o VSR oferecida no SUS e, portanto, nas salas de vacina das unidades de saúde, a partir da 28ª semana de gravidez, protegendo os bebês desde o nascimento. O vírus é responsável por aproximadamente 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de dois anos