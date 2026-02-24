A equipe de Imunização da Vigilância Epidemiológica, departamento da Secretaria Municipal de Saúde, começou a aplicar nesta terça-feira (24) o imunizante contra bronquiolite nos bebês prematuros nascidos em hospitais de Piracicaba. A ação, inédita no SUS (Sistema Único de Saúde), garante a aplicação do medicamento nirsevimabe, fornecido pelo Ministério da Saúde e que amplia a proteção contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causa da doença.
O nirsevimabe é um anticorpo monoclonal, capaz de fornecer proteção imediata. Não há necessidade, nesse caso, de estimular o sistema imunológico do bebê a produzir seus próprios anticorpos.
São considerados bebês prematuros aqueles nascidos com idade gestacional inferior a 37 semanas. Entre as comorbidades que atingem bebês de até 2 anos de idade estão problemas como doença pulmonar crônica da prematuridade (broncodisplasia), cardiopatia congênita, anomalias congênitas das vias aéreas, doença neuromuscular, fibrose cística e imunocomprometimento grave, de origem inata ou adquirida.
Em Piracicaba, o anticorpo será incorporado ao Programa Dupla Dose, realizado pelo município todos os dias, de forma ininterrupta, e que garante a vacinação dos bebês nos hospitais contra BCG, que previne contra formas graves de tuberculose, e Hepatite B.
A proteção dos bebês começa ainda na gestação, com a vacina contra o VSR oferecida no SUS e, portanto, nas salas de vacina das unidades de saúde, a partir da 28ª semana de gravidez, protegendo os bebês desde o nascimento. O vírus é responsável por aproximadamente 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de dois anos
OCORRÊNCIAS – Em 2025, Piracicaba registrou 152 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causados por VSR. Desses casos, a maior concentração ocorreu em crianças com menos de um ano, totalizando 110 ocorrências, o que representa 72,37% do total de casos de SARG por VSR no período.
TRATAMENTO – Como a maioria dos casos é decorrente de infecção viral, não existe tratamento específico para a bronquiolite. O manejo é baseado no tratamento dos sinais e sintomas que incluem: terapia de suporte; suplementação de oxigênio, conforme necessário; hidratação; e uso de broncodilatadores, (substâncias que promovem a dilatação das pequenas vias aéreas nos pulmões), especialmente quando há chiados evidentes.
PROTEÇÃO GARANTIDA – Entre as 11 crianças vacinadas nesta terça-feira no Hospital dos Fornecedores de Cana está Aurora, que nasceu com 29 semanas de gestação no dia 28/01. A mãe Pérola Farias, comemorou a proteção extra. “É uma coisa boa”, disse.
Os gêmeos Matteo e Anthony, que nasceram com 32 semanas de gestação no dia 10/02 também foram vacinados. “Proteção a mais é sempre bom”, disse a mãe Ana Gabriela Gonçalves.
“Facilita a vacinação já no hospital”, pontua Camila Campos, mãe de Isaac Gael, nascido com 33 semanas de gestação no dia 26/01. “Com certeza vai proteger a saúde dela”, afirma Simone Lima, mãe de Pérola, que nasceu com 27 semanas de gestação, pesando 800 gramas.