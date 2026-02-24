As imagens, registradas por uma moradora, mostram as urnas descendo pela Rua Júlia Alvin, completamente alagada. Pelo menos nove caixões aparecem sendo arrastados pela enxurrada durante o pico do temporal.

A forte chuva que atingiu Ubá, na Zona da Mata mineira, na noite de segunda-feira (23), transformou ruas centrais em verdadeiros rios e provocou cenas impressionantes. Entre elas, o momento em que caixões foram levados pela correnteza após a água invadir uma funerária no Centro da cidade.

Segundo a prefeitura, o volume de chuva chegou a aproximadamente 170 milímetros em cerca de 3h30, índice considerado extremamente elevado para um curto intervalo de tempo. O nível do Rio Ubá atingiu 7,82 metros, cenário que resultou na maior inundação registrada na cidade nos últimos anos.

O impacto foi devastador. Seis pessoas morreram em decorrência do temporal. Além das vítimas fatais, foram contabilizadas 18 ocorrências envolvendo resgates e salvamentos.

Estragos estruturais e desabamentos

A força da água comprometeu a infraestrutura urbana. Três pontes ficaram totalmente destruídas, enquanto três prédios e uma residência desabaram. Um dos imóveis que veio abaixo estava localizado na Avenida Cristiano Roças, também na região central.