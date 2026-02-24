O último eclipse lunar total antes de 2029 poderá ser observado na madrugada de 3 de março. Durante a fase de totalidade, a Lua deve apresentar coloração avermelhada por cerca de uma hora. O fenômeno será visível em diferentes regiões da América do Norte e também poderá ser acompanhado por transmissões ao vivo na internet.

Segundo informações divulgadas pela revista Live Science, o eclipse tem início quando a sombra da Terra começa a encobrir gradualmente a Lua. Na etapa de totalidade, o satélite natural fica totalmente inserido na parte mais escura da sombra terrestre, o que provoca a tonalidade avermelhada.

