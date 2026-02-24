O último eclipse lunar total antes de 2029 poderá ser observado na madrugada de 3 de março. Durante a fase de totalidade, a Lua deve apresentar coloração avermelhada por cerca de uma hora. O fenômeno será visível em diferentes regiões da América do Norte e também poderá ser acompanhado por transmissões ao vivo na internet.
Segundo informações divulgadas pela revista Live Science, o eclipse tem início quando a sombra da Terra começa a encobrir gradualmente a Lua. Na etapa de totalidade, o satélite natural fica totalmente inserido na parte mais escura da sombra terrestre, o que provoca a tonalidade avermelhada.
Saiba mais:
A duração prevista do evento é de aproximadamente cinco horas e meia, com início às 3h44 e término às 9h23, no horário padrão do leste dos Estados Unidos. A fase total está estimada entre 6h04 e 7h02 nesse mesmo fuso horário.
Transmissões ao vivo
A melhor condição de observação deve ocorrer do Meio-Oeste à Costa Oeste da América do Norte. No entanto, fatores como cobertura de nuvens, posição da Lua próxima ao horizonte e a luminosidade do amanhecer podem interferir na visibilidade.
O site Time and Date fará a cobertura com imagens registradas em diferentes pontos do planeta, incluindo Havaí e Austrália. O Observatório Griffith, localizado em Los Angeles, também transmitirá o eclipse entre 0h47 e 6h25, no horário do Pacífico, caso as condições climáticas permitam.
Outra alternativa é o Virtual Telescope Project, coordenado pelo astrofísico Gianluca Masi, que reunirá imagens enviadas por observadores na América do Norte e na Austrália.
Em regiões da Europa, da África e de grande parte da Ásia, onde o eclipse não poderá ser visto diretamente, as transmissões online serão a principal forma de acompanhamento. Após este evento, um novo eclipse lunar total está previsto para ocorrer entre o fim de 2028 e o início de 2029.