A participação de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio acabou se tornando um dos assuntos mais comentados após a apuração do Grupo Especial no Rio. A escola terminou fora das primeiras posições e perdeu décimos importantes em quesitos avaliados pelos jurados.

Virginia teve problemas com sua fantasia na estreia à frente da bateria da Tricolor de Duque de Caxias, o que levantou dúvidas sobre uma possível perda de pontos. Seu 'tapa-sexo' descolou, mas não chegou a cair.

Durante a leitura das notas, a Grande Rio sofreu descontos especialmente em Bateria, Fantasias e Harmonia. No quesito Bateria, as notas abaixo da máxima impactaram diretamente o somatório final da agremiação, contribuindo para que a escola ficasse distante do grupo das campeãs.