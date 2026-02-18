O resultado ocorre dias depois de um desfile que já havia sido marcado por controvérsias políticas e disputas judiciais antes mesmo de entrar na avenida.

A estreia da Acadêmicos de Niterói no Grupo Especial do Carnaval do Rio terminou de forma amarga. Após a apuração realizada nesta quarta-feira (18), a escola ficou na última colocação e foi rebaixada para a Série Ouro. Ao longo da leitura das notas, a agremiação conquistou apenas duas avaliações máximas.

Além da repercussão política do enredo, a apresentação foi prejudicada por falhas operacionais. Alegorias ficaram presas na dispersão, atrasando a saída da escola da pista. O encerramento foi marcado por correria e parte do material cênico permaneceu na área após o tempo regulamentar.

A situação gerou reclamação da escola que desfilou na sequência, a Imperatriz, que alegou prejuízo na organização do cronograma.

Enredo sobre Lula dividiu opiniões

Com o tema “Do Alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, a Acadêmicos de Niterói levou à Marquês de Sapucaí um recorte biográfico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abordando desde a infância no Nordeste até sua trajetória sindical e chegada à Presidência da República.