Piracicaba inicia nesta terça-feira de Carnaval (17) a 1ª Semana da Cultura Italiana, evento que marca o reencontro da cidade com suas raízes e celebra a contribuição dos imigrantes italianos na formação do município. A programação segue até domingo (22), com atividades culturais, educativas, simbólicas e gastronômicas.

Organizada pela Società Italiana di Mutuo Soccorso de Piracicaba, em parceria com o vereador Gustavo Pompeo — autor do Projeto de Decreto Legislativo nº 41/2025 que recriou oficialmente o evento —, a Semana nasce com a proposta de fortalecer a identidade ítalo-brasileira e consolidar a data no calendário oficial do município.

Com início nesta terça-feira (17), a expectativa dos organizadores é que a Semana da Cultura Italiana se consolide como um espaço permanente de celebração e reflexão sobre a identidade ítalo-brasileira em Piracicaba. A proposta é que o evento vá além desta edição inaugural e passe a integrar de forma definitiva o calendário cultural da cidade.