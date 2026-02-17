Piracicaba inicia nesta terça-feira de Carnaval (17) a 1ª Semana da Cultura Italiana, evento que marca o reencontro da cidade com suas raízes e celebra a contribuição dos imigrantes italianos na formação do município. A programação segue até domingo (22), com atividades culturais, educativas, simbólicas e gastronômicas.
Organizada pela Società Italiana di Mutuo Soccorso de Piracicaba, em parceria com o vereador Gustavo Pompeo — autor do Projeto de Decreto Legislativo nº 41/2025 que recriou oficialmente o evento —, a Semana nasce com a proposta de fortalecer a identidade ítalo-brasileira e consolidar a data no calendário oficial do município.
Com início nesta terça-feira (17), a expectativa dos organizadores é que a Semana da Cultura Italiana se consolide como um espaço permanente de celebração e reflexão sobre a identidade ítalo-brasileira em Piracicaba. A proposta é que o evento vá além desta edição inaugural e passe a integrar de forma definitiva o calendário cultural da cidade.
Restauro do Teatro Italiano é prioridade
Outro ponto central da mobilização é o projeto de restauro da sede histórica da Società Italiana, que abriga o tradicional Teatro Italiano. Construído no fim do século XIX, o espaço teve papel importante na integração da cultura italiana à vida cultural piracicabana ao longo do século XX.
Com projetos técnicos já elaborados e aprovados por mecanismos de incentivo cultural, a entidade intensifica neste ano a busca por patrocinadores para viabilizar o início das obras. A preservação do prédio é vista como legado às futuras gerações e símbolo da presença italiana na cidade.
Valorização das origens e olhar para o futuro
A iniciativa resgata a história dos imigrantes que chegaram à região entre o fim do século XIX e o início do século XX e que tiveram papel decisivo no desenvolvimento da cidade. Ao mesmo tempo, busca aproximar as novas gerações dessa herança, incentivando o estudo da língua italiana e promovendo conexões com a Itália nas áreas de cultura, educação, turismo e desenvolvimento econômico.
A proposta é fortalecer o sentimento de pertencimento entre descendentes e simpatizantes da cultura italiana, transformando a Semana em um movimento contínuo de memória e valorização das origens.
A programação também evidencia a força das tradições preservadas em bairros como Santana e Santa Olímpia, onde descendentes de famílias trentinas e tirolesas mantêm costumes, danças, músicas, culinária típica e até dialetos herdados dos antepassados.
Em Santana, a tradicional Festa do Vinho, organizada pela Associação de Moradores e pelo Circolo Trentino di Piracicaba, tornou-se símbolo da identidade local. Já em Santa Olímpia, a Festa da Polenta mobiliza milhares de pessoas em celebrações que unem fé, gastronomia e dança folclórica, em um trabalho voluntário que atravessa gerações.
As comunidades mantêm ainda intercâmbio cultural com a Associazione Trentini nel Mondo, fortalecendo os laços entre Piracicaba e a região de origem de muitas famílias.
A Semana da Cultura Italiana também se estende ao cotidiano por meio do projeto “Amici Italiani”, que estabelece parcerias com restaurantes, cafés e pizzarias. Associados da Società Italiana e acompanhantes podem receber pequenos agrados nos estabelecimentos participantes, mediante identificação.
A iniciativa une cultura e economia local, incentivando o comércio e transformando a italianidade em experiência prática para moradores e visitantes.