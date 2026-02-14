Com fantasias de personagens do desenho Scooby-Doo, policiais civis prenderam três suspeitos de furtarem celulares durante um bloco de Carnaval em São Paulo.

Os policiais encontraram oito celulares com o trio de suspeitos, diz a SSP. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que a ocorrência foi registrada em um bloco de Carnaval na região da República, no centro da capital paulista. "Após se misturarem aos foliões, os policiais conseguiram identificar o modus operandi do grupo", diz a pasta.

Entre os suspeitos estão duas mulheres e um homem. Os agentes estavam vestidos com roupas de personagens do desenho, como o próprio Scooby-Doo, Velma Dinkley e o dono do cachorro, Salsicha.