O hino nacional brasileiro vai ecooar pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos de Inverno neste sábado (14). O responsável pelo feito foi Lucas Pinheiro Braathen, que conquistou a medalha de ouro no slalom gigante do esqui alpino em Milão-Cortina 2026.
Após liderar a primeira descida com vantagem confortável, Braathen voltou à pista na segunda bateria sob forte pressão. Como último a largar - privilégio concedido ao líder da etapa inicial - o brasileiro-norueguês precisava apenas administrar a diferença construída mais cedo. Com técnica refinada e estratégia precisa, fez uma descida segura, sem erros significativos, garantindo o melhor tempo na soma das duas passagens.
A prata ficou com o suíço Marco Odermatt, enquanto o bronze foi para seu compatriota Loic Meillard.
O resultado representa não apenas a primeira medalha do Brasil em Jogos de Inverno, mas também o primeiro ouro olímpico de inverno de um país da América Latina. Até então, o melhor desempenho brasileiro pertencia a Isabel Clark, que alcançou a nona colocação no snowboard cross nos Jogos Olímpicos de Inverno de Turim 2006.
A vitória de Braathen consolida um momento histórico para o esporte nacional e inaugura uma nova página para o Brasil no cenário olímpico de inverno.
"É inexpiclável. Totalmente inexplicável", disse Braathen, muito emocionado, em entrevista à TV Globo, após a prova. "É do Brasil!"