14 de fevereiro de 2026
HISTÓRICO

Brasil conquista ouro inédito nos Jogos Olímpicos de Inverno

da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Rafael Bello/COB
Lucas Pinheiro Braathen é campeão olímpico
Lucas Pinheiro Braathen é campeão olímpico

O hino nacional brasileiro vai ecooar pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos de Inverno neste sábado (14). O responsável pelo feito foi Lucas Pinheiro Braathen, que conquistou a medalha de ouro no slalom gigante do esqui alpino em Milão-Cortina 2026.

Após liderar a primeira descida com vantagem confortável, Braathen voltou à pista na segunda bateria sob forte pressão. Como último a largar - privilégio concedido ao líder da etapa inicial - o brasileiro-norueguês precisava apenas administrar a diferença construída mais cedo. Com técnica refinada e estratégia precisa, fez uma descida segura, sem erros significativos, garantindo o melhor tempo na soma das duas passagens.

A prata ficou com o suíço Marco Odermatt, enquanto o bronze foi para seu compatriota Loic Meillard.

O resultado representa não apenas a primeira medalha do Brasil em Jogos de Inverno, mas também o primeiro ouro olímpico de inverno de um país da América Latina. Até então, o melhor desempenho brasileiro pertencia a Isabel Clark, que alcançou a nona colocação no snowboard cross nos Jogos Olímpicos de Inverno de Turim 2006.

A vitória de Braathen consolida um momento histórico para o esporte nacional e inaugura uma nova página para o Brasil no cenário olímpico de inverno.

"É inexpiclável. Totalmente inexplicável", disse Braathen, muito emocionado, em entrevista à TV Globo, após a prova. "É do Brasil!"

