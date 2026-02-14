O hino nacional brasileiro vai ecooar pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos de Inverno neste sábado (14). O responsável pelo feito foi Lucas Pinheiro Braathen, que conquistou a medalha de ouro no slalom gigante do esqui alpino em Milão-Cortina 2026.

Após liderar a primeira descida com vantagem confortável, Braathen voltou à pista na segunda bateria sob forte pressão. Como último a largar - privilégio concedido ao líder da etapa inicial - o brasileiro-norueguês precisava apenas administrar a diferença construída mais cedo. Com técnica refinada e estratégia precisa, fez uma descida segura, sem erros significativos, garantindo o melhor tempo na soma das duas passagens.

A prata ficou com o suíço Marco Odermatt, enquanto o bronze foi para seu compatriota Loic Meillard.