. Uma adolescente ficou ferida após sofrer uma crise epiléptica enquanto subia a escada da Escola Estadual Maria de Lourdes, na manhã desta sexta-feira (13) em Piracicaba. Segundo a família, a estudante começou a apresentar sinais da crise no trajeto e acabou caindo de aproximadamente dez degraus, batendo a cabeça contra uma barra de ferro instalada na estrutura da escada.

LEIA MAIS

A jovem já possuía diagnóstico médico de epilepsia e, de acordo com os responsáveis, a condição era de conhecimento da unidade escolar. Após o acidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não foi acionado pela escola; a direção entrou em contato apenas com os familiares, que foram até o local para prestar socorro e levá-la a uma unidade de saúde. No hospital, a adolescente permaneceu em observação e, apesar do impacto da queda, sofreu apenas escoriações no rosto e em outras partes do corpo, sem registro de lesões graves. A família registrou um boletim de ocorrência.