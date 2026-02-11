O crime só foi constatado pelo dono do estabelecimento pela manhã. Do lado de fora, não foi verificado nenhum sinal de invasão. A fachada permanecia intacta. O ataque, no entanto, veio de cima.

Foi assim que uma tradicional joalheria começou a terça-feira (10): esvaziada e com a estrutura interna destruída após uma ação criminosa planejada nos mínimos detalhes em Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo o registro feito na delegacia, estrategicamente os criminosos não entraram pela porta principal. Eles teriam acessado um imóvel vizinho e, pelo forro, avançado para o teto da joalheria. A partir dali, invadiram o interior do comércio sem chamar atenção.

Já dentro do prédio, o alvo era claro: a sala onde ficavam armazenadas as peças de maior valor. Para chegar até os itens, os invasores não mediram esforços, quebrando tudo e abrindo passagem até o local onde estavam guardadas as mercadorias, deixando um cenário de destruição e prejuízo.

O levantamento preliminar apontou o desaparecimento de: 236 joias de ouro 18 quilates, 78,5 gramas adicionais de ouro 18K. Aproximadamente 1.000 peças de prata