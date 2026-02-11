A integração é resultado de uma parceria entre a Prefeitura, a operadora Transdata — empresa parceira da Rápido Sumaré, vencedora da licitação e responsável pelo transporte público coletivo de Piracicaba — e o Google.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, passa a oferecer duas novas tecnologias para recarga do cartão de ônibus Pira Mobilidade e compra de créditos para o transporte público coletivo. A partir de 14/02, a população poderá utilizar um chatbot via WhatsApp, e a partir de 28/02 a Carteira do Google para embarcar nos ônibus do sistema municipal.

Segundo o prefeito Helinho Zanatta, as novas ferramentas representam um avanço importante para o transporte público da cidade. “Estamos investindo em tecnologia para facilitar o acesso da população ao sistema de transporte coletivo, reduzir burocracias e oferecer mais conforto no dia a dia dos usuários”, destacou.

CHATBOT DO WHATSAPP - Por meio do chatbot no WhatsApp, disponível no número (19) 99982-3709, usuários já cadastrados no sistema Pira Mobilidade poderão adquirir créditos a partir de sábado, 14/02. Pelo novo sistema, também será possível solicitar o bloqueio do cartão. As recargas poderão ser feitas a partir de R$ 5,50 e no máximo R$ 999,00, com pagamento via Pix e liberação dos créditos em até 30 minutos. Sobre cada operação incide um custo adicional de R$ 1,99, independentemente do valor adquirido.

O processo é simples: após o envio de uma mensagem ao chatbot, será solicitado o número do CPF para localização do cadastro. Na sequência, o usuário deverá informar o valor da recarga (mínimo de R$ 5,50), e um código será gerado. O pagamento deverá ser realizado exclusivamente via Pix.