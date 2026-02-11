A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, passa a oferecer duas novas tecnologias para recarga do cartão de ônibus Pira Mobilidade e compra de créditos para o transporte público coletivo. A partir de 14/02, a população poderá utilizar um chatbot via WhatsApp, e a partir de 28/02 a Carteira do Google para embarcar nos ônibus do sistema municipal.
A integração é resultado de uma parceria entre a Prefeitura, a operadora Transdata — empresa parceira da Rápido Sumaré, vencedora da licitação e responsável pelo transporte público coletivo de Piracicaba — e o Google.
Segundo o prefeito Helinho Zanatta, as novas ferramentas representam um avanço importante para o transporte público da cidade. “Estamos investindo em tecnologia para facilitar o acesso da população ao sistema de transporte coletivo, reduzir burocracias e oferecer mais conforto no dia a dia dos usuários”, destacou.
CHATBOT DO WHATSAPP - Por meio do chatbot no WhatsApp, disponível no número (19) 99982-3709, usuários já cadastrados no sistema Pira Mobilidade poderão adquirir créditos a partir de sábado, 14/02. Pelo novo sistema, também será possível solicitar o bloqueio do cartão. As recargas poderão ser feitas a partir de R$ 5,50 e no máximo R$ 999,00, com pagamento via Pix e liberação dos créditos em até 30 minutos. Sobre cada operação incide um custo adicional de R$ 1,99, independentemente do valor adquirido.
O processo é simples: após o envio de uma mensagem ao chatbot, será solicitado o número do CPF para localização do cadastro. Na sequência, o usuário deverá informar o valor da recarga (mínimo de R$ 5,50), e um código será gerado. O pagamento deverá ser realizado exclusivamente via Pix.
CARTEIRA DO GOOGLE - Outra novidade é a integração com a Carteira do Google, que permitirá a compra de passagens diretamente pelo celular, em aparelhos com sistema Android, a partir de 28/02. O pagamento também será realizado via Pix, com geração de QR Code para validação no validador instalado nos ônibus. Piracicaba será o primeiro município do Estado de São Paulo a adotar essa tecnologia.
Nessa modalidade, o usuário que atualmente paga a tarifa de R$ 6,50, passará a pagar R$ 5,68 por passagem, garantindo um desconto real e mais economia para quem utiliza o transporte público urbano.
Entre as principais vantagens para os usuários está a praticidade: não será necessário baixar um aplicativo específico, portar cartão físico nem possuir smartphone com tecnologia NFC. O pagamento será feito via Pix diretamente na Carteira do Google, gerando um QR Code que será lido pelo validador dentro do ônibus.
Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com o SAC da empresa Rápido Sumaré pelo 0800-121-8484, ou pelo 156 da Prefeitura.