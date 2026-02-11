O Carnaval se aproxima e, com ele, surge a dúvida recorrente entre empregados: a folga é garantida por lei? Apesar da tradição e da paralisação em diversos setores, os dias de Carnaval não são considerados feriado nacional. Na prática, isso significa que a obrigatoriedade de liberar funcionários varia conforme a cidade e a categoria profissional.

Pela legislação federal, o período é tratado como dia útil comum. A folga só é assegurada quando há lei estadual ou municipal decretando feriado ou quando a convenção coletiva da categoria prevê expressamente a dispensa.

Quando o trabalhador tem direito à folga remunerada