O Polo Piracicaba do Projeto Guri iniciou, nesta segunda-feira (09), o período de matrículas para novos alunos interessados em participar dos cursos gratuitos de formação musical oferecidos pelo programa. Reconhecido nacionalmente por promover o acesso democrático à cultura, o Projeto Guri atende crianças, jovens e adultos, proporcionando contato com a música como ferramenta de desenvolvimento artístico, social e educacional.
Entre as modalidades disponíveis estão aulas de canto e de diversos instrumentos musicais, como violino, violoncelo, violão, viola caipira, flauta transversal, saxofone, trompete, trombone, tuba, percussão, clarinete, eufônio e contrabaixo acústico, entre outros. A oferta de cursos varia de acordo com a faixa etária dos participantes e a disponibilidade do polo.
Como se inscrever
As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede do Projeto Guri em Piracicaba, localizada no Armazém da Cultura – Maria Dirce Camargo Rodrigues de Almeida, na Estação da Paulista (avenida Dr. Paulo de Moraes, 1.682). O atendimento ocorre por ordem de chegada, sempre às segundas e quartas-feiras, das 9h às 11h e das 13h30 às 16h30. As vagas são limitadas e, caso sejam preenchidas, os interessados poderão integrar uma lista de espera.
Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar certidão de nascimento ou RG do aluno, comprovante de matrícula escolar ou declaração de frequência, além de uma foto 3x4 recente. No caso de menores de idade, é obrigatória a presença de um responsável legal, que também deve apresentar documento de identidade e comprovante de endereço.
Sobre o Projeto Guri
O programa atende crianças a partir de seis anos. Alunos de 6 e 7 anos participam da Iniciação Musical I, com aulas no período da manhã. Já as crianças de 8 e 9 anos integram a Iniciação Musical II, com turmas nos períodos da manhã e da tarde. A partir dos 10 anos, os participantes podem escolher entre aulas de canto ou instrumentos, sempre acompanhadas de disciplinas obrigatórias como Teoria Musical e Coral. O polo também oferece uma turma de iniciação musical voltada exclusivamente para adultos, com encontros semanais às segundas-feiras.
Um dos diferenciais do Projeto Guri é não exigir conhecimento musical prévio nem a posse de instrumento, o que amplia o acesso e reforça o caráter inclusivo da iniciativa. Ao longo dos anos, o programa tem se consolidado como porta de entrada para a formação artística de milhares de alunos em todo o Estado, despertando talentos e fortalecendo o vínculo da comunidade com a cultura.